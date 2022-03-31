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Петербуржец получил срок в колонии за «поздравление» 99-летнего ветерана с Днём Победы

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Василеостровский районный суд Петербурга оценил в реальный срок испорченный праздник ветерана Великой Отечественной войны. «Спасибо за Победу» 26-летний Александр Неверов сказал ему, срывая с шеи золотой крестик.

О приговоре Неверову 31 марта сообщает прокуратура Петербурга. Суд установил, что 9 мая прошлого года он ограбил 99-летнего жителя одного из домов по проспекту КИМа. Разговор в парадной завязался легко — молодой человек рассыпался в поздравлениях с праздником. Пока благодарил, примерился к цепочке.

«Находясь на лестничной площадке около квартиры потерпевшего, с силой сорвал с шеи потерпевшего золотую цепочку с золотым крестиком. С похищенным имуществом подсудимый скрылся с места совершения хищения, а цепочку сдал в ломбард», — рассказали в надзорном ведомстве.

Ветеран после случившегося «держался бойцом». Подозреваемого задержали быстро — 13 мая он был уже арестован.

Василеостровский суд приговорил Неверова к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы. Исправляться ему предстоит в колонии общего режима.

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Комментарии (2)

Фомальгаут
Вот оно - поколение, сформировавшееся за последние 20 лет......носители скреп.....генетического кода победителей......
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