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ФИФА: Отстранение российских команд не было легким решением, но это «способ приблизить мир»

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Президент Международной футбольной федерации (ФИФА) Джанни Инфантино объяснил причины отстранения российских клубов и национальных команд. Его слова 31 марта передает РИА Новости.

«Могу только призвать лидеров к диалогу и деэскалации конфликта [на Украине]. Исключение сборной России и российских клубов не было легким решением. Оно коснулось людей, которые любят футбол. Но для нас это было способом приблизить мир», — заявил Джанни Инфантино.

Ранее ФИФА не стала выносить на голосование отстранение Российского футбольного союза. В то же время международная федерация сделала русский язык своим пятым официальным языком помимо английского, испанского, немецкого и французского.

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Комментарии (6)

zlopopik
Инфантино - инфантил. Мир он приближает, ага.)))
Michael_5e4cd31840823
Каким именно образом это приблизит мир он не уточнил?
Pilat
Да!
Все думали санкции, санкции, а оказывается вот что может приблизить мир - отстранение 22 бездельников от матчей.
Я просто сражён умом и прозорливостью ФИФА
Это удар, так удар.
Прям в поддых.
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