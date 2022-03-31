ФИФА: Отстранение российских команд не было легким решением, но это «способ приблизить мир»

Президент Международной футбольной федерации (ФИФА) Джанни Инфантино объяснил причины отстранения российских клубов и национальных команд. Его слова 31 марта передает РИА Новости.



«Могу только призвать лидеров к диалогу и деэскалации конфликта [на Украине]. Исключение сборной России и российских клубов не было легким решением. Оно коснулось людей, которые любят футбол. Но для нас это было способом приблизить мир», — заявил Джанни Инфантино.



Ранее ФИФА не стала выносить на голосование отстранение Российского футбольного союза. В то же время международная федерация сделала русский язык своим пятым официальным языком помимо английского, испанского, немецкого и французского.

