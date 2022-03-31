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В Тульской области на пенсионерку напали в подъезде из-за 5 кг сахара

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В Тульской области, в городе Алексин, полиция задержала подозреваемую в краже 5 кг сахара у 73-летней женщины, сообщает 31 марта пресс-служба регионального УМВД. Возбуждено уголовное дело о грабеже (часть 1 статьи 161 УК РФ).

С заявлением о преступлении в правоохранительные органы обратилась пенсионерка. Женщина рассказала, что нападение произошло в подъезде дома, где она проживает. Неизвестная отобрала у нее пакет с сахаром.

Предполагаемой злоумышленницей оказалась 44-летняя женщина, которая живет на одной улице с пострадавшей. Свою вину задержанная признала.

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Комментарии (8)

ssr
Фейк.
265840453
русские уже дерутся за еду
paniker
А что 31 марта тоже можно шутить? !
Был я в этом селе Алексино , причём 2 раза ,лет 25 назад, Дом Культуры ,типа дворец спорта ,лавки провинциальные,на что живут не понятно!
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