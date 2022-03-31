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СПб Биржа начнет торги иностранными акциями российских компаний не ранее 7 апреля

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Санкт-Петербурга биржа рассказала, когда начнет торги ценными бумагами иностранных компаний российского происхождения. Об этом 31 марта говорится на сайте торговой площадки.

Первыми станут депозитарные расписки TCS Group (Тинькофф-банк). Торги ими возобновятся 4 апреля с 10:00 мск. Не ранее 7 апреля биржа планирует продолжить торги ценными бумагами таких компаний, как Fix Price, X5 Retail, Globaltrans, Softline, VK, Cian, HeadHunter, Ozon, Yandex.

Торги этими ценными бумагами на днях возобновились на Московской бирже. В первый день после месячного перерыва акции VK выросли на 50%, Fix Price показывали рост до 30%. Сегодня в лидерах HeadHunter, стоимость расписок которого выросла на 44%.

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Комментарии (3)

Лоло Пепе
Всё постепенно возвращается на круги своя...
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