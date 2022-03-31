Российский рынок на позитиве. Индекс РТС впервые с 24 февраля превысил 1000 пунктов

Долларовый индекс РТС, по данным на 12:54, растет на 5,63 % по отношению к закрытию предыдущих торгов. Впервые с 24 февраля он превысил 1 000 пунктов и сейчас находится на уровне 1 003,17 пункта. Индекс Мосбиржи вырос на 5,52 % — до 2 651,69 пункта.



Среди входящих в индекс Московской биржи компаний в лидеры роста сегодня выбились американские депозитарные расписки HeadHunter ( +44 % ), OZON ( +19,4 % ), акции En+ Group ( +14,9 % ), «Газпрома» ( +14,4 % ), расписки X5 Retail Group ( +12,7 % ). В лидерах снижения МТС ( -3,4 % ) и «Аэрофлот» ( -1,4 % ).

