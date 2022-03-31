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Российский рынок на позитиве. Индекс РТС впервые с 24 февраля превысил 1000 пунктов

Главные биржевые показатели российского рынка растут более чем на 5 %. Это следует из данных торгов на Московской бирже 31 марта.

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Долларовый индекс РТС, по данным на 12:54, растет на 5,63 % по отношению к закрытию предыдущих торгов. Впервые с 24 февраля он превысил 1 000 пунктов и сейчас находится на уровне 1 003,17 пункта. Индекс Мосбиржи вырос на 5,52 % — до 2 651,69 пункта.

Среди входящих в индекс Московской биржи компаний в лидеры роста сегодня выбились американские депозитарные расписки HeadHunter (+44 %), OZON (+19,4 %), акции En+ Group (+14,9 %), «Газпрома» (+14,4 %), расписки X5 Retail Group (+12,7 %). В лидерах снижения МТС (-3,4 %) и «Аэрофлот» (-1,4 %).

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Комментарии (6)

alchena
сами продаем- сами покупаем, надо же как то развлекаться самим с собой
Михаил Петров-Водкин
ЦБ и Минфин играют в игрушки в своей песочнице. Игрушечная валюта на игрушечной бирже.
Снижение или рост цен на энергоносители не оказывают влияния на рубль, поскольку из-за запретов, наложенных Центробанком на действия российских физлиц, юрлиц и нерезидентов, рубль на бирже стал "вещью в себе". Ведь параллельно с биржевым курсом теперь существует оффшорный курс рубля, а также курс наличной валюты на чёрном рынке. Это обычное явление для ситуации, когда спрос на валюту искусственно задавлен и жёстко ограничен.
SU LUX INN
нет ничего Хорошего в том, что спекулянты в Очередной раз наживаются на выуживании денег у Простого народа!
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