Долларовый индекс РТС, по данным на 12:54, растет на
Среди входящих в индекс Московской биржи компаний в лидеры роста сегодня выбились американские депозитарные расписки HeadHunter (
Российский рынок на позитиве. Индекс РТС впервые с 24 февраля превысил 1000 пунктов
Главные биржевые показатели российского рынка растут более чем на
Долларовый индекс РТС, по данным на 12:54, растет на
Среди входящих в индекс Московской биржи компаний в лидеры роста сегодня выбились американские депозитарные расписки HeadHunter (
13 декабря 2021, 20:54Российский фондовый рынок за день обвалился почти на 4% на фоне геополитической напряженности
18 января 2022, 16:37Российские индексы продолжают падать на фоне геополитической напряженности
03 февраля 2022, 21:05Российский фондовый рынок потерял 2% на фоне напряженной геополитики
22 февраля 2022, 12:30Рынок ускорил падение на фоне «утки» о границах признания ДНР и ЛНР
04 марта 2022, 00:50Агентство S&P понизило рейтинг России до CCC-
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