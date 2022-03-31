Пьяный водитель наехал на сугроб и перевернулся в Рощино. Пострадала юная пассажирка

Наезд автомобиля на снежную гору в Выборгском районе Ленобласти в ночь на 31 марта закончился «перевертышем» и двумя пострадавшими. В том числе травмы получила девочка-подросток.



В 0:25 у одного из домов на Садовой улице в Рощино 33-летний водитель автомобиля Peugeot, двигаясь в сторону Железнодорожной улицы, наехал на снежный вал, сообщает 47News со ссылкой на ОГИБДД Выборгского района. В результате автомобиль перевернулся.

В ДТП пострадали находившийся за рулем «Пежо» мужчина и 12-летняя девочка, которая ехала на заднем сиденье. Отмечается, что она была пристегнута.