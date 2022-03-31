FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: 0
84.09р93.70р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Минздрав заявил, что продажа лекарств на «Авито» грозит уголовной ответственностью

3
Печать

Продажа лекарственных препаратов на онлайн-платформах для размещения объявлений чревата возбуждением уголовного дела, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев. Его комментарий 31 марта цитирует ТАСС.

«Мы видим ситуацию, когда лекарства стали продаваться через «Авито». Это фактически уголовное преступление как реализация фактически вне аптеки, вне лицензируемого юридического лица», — высказался Глаголев в рамках проекта «Народный вопрос», инициированного президентским Общероссийским народным фронтом.

По словам замминистра, покупка лекарств на таких площадках чревата столкновением с фальсификатом, которого «практически нет» в легальных цепях.

Ранее «Фонтанка» писала о сложностях с покупкой некоторых лекарств, в том числе «L-Тироксина» — препарата для людей с больной щитовидкой. В комздраве проблему объяснили ажиотажным спросом. Отметим, что в конце марта лекарство снова появилось в петербургских аптеках.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Михаил Петров-Водкин
Во-первых, гадко и глупо. при полном исчезновении лекарств в аптеках.
Во-вторых, на Авито и так не выставить лекарства.
alexpv
Между смертью без лекарств и уголовной ответственностью по-моему выбор очевиден.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний