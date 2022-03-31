Минздрав заявил, что продажа лекарств на «Авито» грозит уголовной ответственностью

Продажа лекарственных препаратов на онлайн-платформах для размещения объявлений чревата возбуждением уголовного дела, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев. Его комментарий 31 марта цитирует ТАСС.
«Мы видим ситуацию, когда лекарства стали продаваться через «Авито». Это фактически уголовное преступление как реализация фактически вне аптеки, вне лицензируемого юридического лица», — высказался Глаголев в рамках проекта «Народный вопрос», инициированного президентским Общероссийским народным фронтом.
По словам замминистра, покупка лекарств на таких площадках чревата столкновением с фальсификатом, которого «практически нет» в легальных цепях.
Ранее «Фонтанка» писала о сложностях с покупкой некоторых лекарств, в том числе «L-Тироксина» — препарата для людей с больной щитовидкой. В комздраве проблему объяснили ажиотажным спросом. Отметим, что в конце марта лекарство снова появилось в петербургских аптеках.