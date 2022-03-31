Петербургскую активистку оштрафовали за баннер на Невском в поддержку «канских подростков»

Дзержинский районный суд Петербурга оштрафовал на 30 тыс. рублей активистку Александру Козичеву за баннер в поддержку фигуранта дела «о взрыве здания ФСБ в Minecraft» Никиты Уварова. Об этом «Фонтанке» 31 марта рассказала глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.



Козичеву признали виновной в нарушении установленного порядка организации акции (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ).



Адвокат активистки Игорь Скачко беседовать с «Фонтанкой» оказался, сославшись на отсутствие разрешения подзащитной на комментарии прессе.

