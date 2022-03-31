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Петербургскую активистку оштрафовали за баннер на Невском в поддержку «канских подростков»

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Дзержинский районный суд Петербурга оштрафовал на 30 тыс. рублей активистку Александру Козичеву за баннер в поддержку фигуранта дела «о взрыве здания ФСБ в Minecraft» Никиты Уварова. Об этом «Фонтанке» 31 марта рассказала глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Козичеву признали виновной в нарушении установленного порядка организации акции (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ).

Адвокат активистки Игорь Скачко беседовать с «Фонтанкой» оказался, сославшись на отсутствие разрешения подзащитной на комментарии прессе.

Фотографии баннера на Невском проспекте в поддержку школьника Никиты Уварова из Канска опубликовали 11 февраля. На черной растяжке активисты написали: «Ребенок в тюрьме за игру в «Майнкрафт». Свободу Уварову». Через несколько часов баннер сняли.

Напомним, школьника Никиту Уварова приговорили к 5 годам колонии по делу «о взрыве здания ФСБ в Minecraft». Первый Восточный окружной военный суд в Красноярском крае признал его виновным в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (статья 205.3 УК РФ) и хранении взрывчатки (статьи 223.1 и 222.1 УК РФ). Уголовное дело построено на переписке подростков во «ВКонтакте» и Telegram. Обсуждение намерения взорвать здание ФСБ в игре Minecraft не вошло в обвинительное заключение, но придало делу широкую огласку.

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