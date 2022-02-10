Мальчик, который не сдал. С чем канский суд приговорил школьника за терроризм

Фото: Скриншот youtube.com/The Insider Поделиться Поделиться







Пятерых подростков в Канске задержали летом 2020 года. В первоначальных заметках о них рассказывалось, что школьники в виртуальном мире игры Minecraft построили здание местного ФСБ и собирались его взорвать. В обвинительное заключение эта часть переписки юных анархистов не вошла, но запомнилось дело «канских подростков» именно этим пассажем.

За перепиской школьников ФСБ следила минимум восемь месяцев до момента задержания, в фабуле дела дата «с октября 2019 года». В начале стадии наблюдения им не было 14 лет, а значит, и к ответственности за подготовку к террористической деятельности их привлечь было нельзя. Возбуждение дела совпало не только с подходящим для Уголовного кодекса взрослением, но и с появлением в Канске листовок, одну из которых кто-то наклеил на здание ФСБ. На них были фото и имена политзаключенных, надписи «Руки прочь от анархистов» и критика власти. К примеру, на здание Пенсионного фонда они наклеили плакат о социальном неравенстве, чекистам достался портрет анархиста Азата Мифтахова, которого приговорили за нападение на офис «Единой России».



Из пятерых двое почти сразу пошли домой как непричастные к преступлению. Один из них внук бывшего мэра. Пятый активней всего в переписке призывал к разного рода действиям, но также остался свидетелем.

Двое из тройки дали признательные показания, получили домашний арест. Из-за нарушений один из них через некоторое время тоже окажется в СИЗО. Сразу же в изолятор поместили Никиту Уварова. К лету 2021 года всех отпустили на свободу.

От признательных показаний школьники вскоре отказались. Звучало другое признание — читали текст с бумажки, которую для них распечатал следователь. «Той переписки, о которой рассказал в суде главный свидетель П., никогда не было. Он ее выдумал, чтобы получить свой условный срок. У него просто не было выбора. На суде он сам сказал, что ничего не удалял из переписки. Но переписки не сохранилось. Я никогда не писал П., что планирую и готовлю кого-либо взорвать, потому что ничего не планировал и никого не готовил», — скажет в последнем слове Уваров. Основной посыл обвинительного заключения — подростки делали бомбу, чтобы взорвать или сжечь здание полиции или ФСБ.



Никита заявил, что понимает: у друзей не было выбора, кроме как его оговорить, и зла на них не держит. Сам он с самого начала отказался идти на сделку, отрицал какую-либо подготовку к терактам. По его словам, на него писали отрицательные характеристики люди, с которыми он никогда не виделся и не общался, в СИЗО следователи намекали, что мать к нему не приходит, потому что мать она так себе. Женщине долгое время не давали видеться и разговаривать с 14-летним сыном.

Вменяемое тоже менялось — сперва они были фигурантами дела о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Через полгода добавили организацию террористического сообщества, но в итоге по ней не нашли состава преступления. На них осталось четыре эпизода изготовления и три эпизода хранения взрывчатых веществ. Школьники, установил суд, самостоятельно научились делать взрывчатку и отрабатывали навыки на пустырях и стройках.

Переписку из «ВКонтакте» и Telegram анализировали эксперты. Чат назывался «Вольная ассоциация (Анархо-коммунистический бунд) Свободный синдикат светлого будущего». «Новая газета» приводила некоторые фрагменты, на которых заострялось внимание: любовь к песням Егора Летова, призывы Курта Кобейна к революции, враждебное отношение к президенту, предложение «харкнуть» на машину «буржуя», спрятанная дома у Уварова дубинка. Дети допускали «физическое насилие над наркоторговцами». Обсуждалась и пиротехника, предлагалось все сообщения на этот счет удалить. Один из свидетелей в переписке предлагал делать «супероружие», типа пушки Гаусса — это электромагнитный ускоритель, признанный неэффективным для практической реализации.



Тот факт, что, кроме идей анархизма, дети говорили о литературе, философии и педагогике, эксперты учитывать не стали. «Наша переписка и в «ВКонтакте», и в телеграме была очень объемной, и мы обсуждали за все время там очень много тем. И игры, и пиротехнику, и политику, и школу. Часто там проскальзывали разного рода шутки», — рассказал Никита.

Minecraft тоже из переписки. О том, что террористы используют виртуальные игры для создания «игровых ситуаций совершения терактов», после задержания школьников говорил глава ФСБ Александр Бортников.

Мощность устройств, которые якобы собирали девятиклассники, установлена экспертами не была. На фото с обыска, слитых в Сеть после задержания школьников, плоскогубцы, отвертки, шило, гидроперит — это антисептик. Родители фигурантов говорят, что взрывали они обычные петарды.

«В последний раз на этом суде я хотел бы сказать: я не террорист, я невиновен в 205.3 УК РФ. И я просто хотел бы доучиться, получить образование и уехать куда-нибудь далеко отсюда, чтобы никого здесь из спецслужб не нервировать и самому не нервничать, и стать каким-нибудь фрилансером или еще кем-нибудь по специальности. Прошу суд дать мне это сделать», — заканчивал Уваров свое последнее слово. Срок он намерен отбывать «с чистой совестью и достоинством». Целиком текст здесь.



Никиту приговорили к пяти годам колонии и штрафу в 30 тысяч рублей. Обвинение просило девять лет. Решение будет обжаловано. Уварова взяли под стражу в зале суда. Двое других фигурантов освобождены от наказания по террористическим статьям благодаря признаниям, за взрывчатку они получили условные сроки.

Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»

