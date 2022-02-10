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Планировавшего «взорвать» здание ФСБ в Minecraft школьника приговорили к пяти годам колонии

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Первый Восточный окружной военный суд в Красноярском крае признал Никиту Уварова виновным по статье 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).

«Восточный окружной военный суд огласил приговор канским подросткам. Никита Уваров получил 5 лет колонии», — сообщил 10 февраля адвокат Павел Чиков.

По его словам, школьнику также назначили штраф в 30 тысяч рублей. Двух других фигурантов дела «канских подростков» освободили от уголовной ответственности, так как они оказали содействие следствию.

Первоначальное, ныне прекращённое дело о террористическом сообществе было возбуждено в ноябре 2020 года по результатам комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы. Эксперты отметили, что в переписке подростки упоминали заметки «Новой газеты» и «ОВД-Инфо»* (внесён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов. — Прим. ред.). Дети якобы планировали взорвать здание ФСБ, построенное в игре Minecraft. В марте прошлого года школьники из Канска стали фигурантами дела об изготовлении и хранении взрывчатки. Следователи утверждают, что школьники «самостоятельно проходили обучение по изготовлению взрывчатых веществ, изготавливали их и отрабатывали их применение на практике в заброшенном доме, на пустырях и стройках».

*«ОВД-Инфо» признан иноагентом в 2021 году.

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Комментарии (57)

spb7771250
Какое же это позорище! Вот именно после подобных фактов - не хочется даже за руку, за столом, или ещё как здороваться с "представителями системы"... Мерзость, вызывающая отвращение.
Komarinsk2019
В телеграме горько шутят, что за подготовку взрыва в Майнкрафте и наказание надо отбывать тоже в Майнкрафте.

А вообще безнадега полная. Любого могут посадить, если захотят.
М.Венедиктов
Не понятно из заметки – обнаружили у них «рязанский сахар» или нет? И сколько по итогам этого дела ФСБ поставило себе в плюс предотвращённых терактов?
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