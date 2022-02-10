Планировавшего «взорвать» здание ФСБ в Minecraft школьника приговорили к пяти годам колонии

Первый Восточный окружной военный суд в Красноярском крае признал Никиту Уварова виновным по статье 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).
«Восточный окружной военный суд огласил приговор канским подросткам. Никита Уваров получил 5 лет колонии», — сообщил 10 февраля адвокат Павел Чиков.
По его словам, школьнику также назначили штраф в 30 тысяч рублей. Двух других фигурантов дела «канских подростков» освободили от уголовной ответственности, так как они оказали содействие следствию.
Первоначальное, ныне прекращённое дело о террористическом сообществе было возбуждено в ноябре 2020 года по результатам комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы. Эксперты отметили, что в переписке подростки упоминали заметки «Новой газеты» и «ОВД-Инфо»* (внесён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов. — Прим. ред.). Дети якобы планировали взорвать здание ФСБ, построенное в игре Minecraft. В марте прошлого года школьники из Канска стали фигурантами дела об изготовлении и хранении взрывчатки. Следователи утверждают, что школьники «самостоятельно проходили обучение по изготовлению взрывчатых веществ, изготавливали их и отрабатывали их применение на практике в заброшенном доме, на пустырях и стройках».
*«ОВД-Инфо» признан иноагентом в 2021 году.