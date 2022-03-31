Увидел ногу и впал в стресс. В Петербурге водитель получил 13 лет за ДТП, которое стало убийством

О приговоре 31 марта сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. На скамье подсудимых Айнар Агабеков оказался после ДТП, в которое угодил в конце февраля 2019 года. Согласно материалам дела, он привёз продукты к супермаркету «Дикси» на Краснопутиловской, выгрузил их из фургона, сдал назад и сбил 82-летнюю женщину.
Темнеть ещё не начало, но пешехода водитель заметил только после того, как протащил примерно 25 метров под днищем. Женщина была жива, однако помощи от водителя не дождалась. Фургон переехал её ещё раз и скрылся. Пострадавшая умерла в больнице.
Агабекова обвинили в убийстве. При этом изначально в квалификации был пункт о том, что вторым наездом на женщину он пытался скрыть преступление — этот признак исключили по просьбе прокурора.
Сам подсудимый полагал, что если ему вменят смерть пенсионерки, то только по неосторожности. «Испугался, когда увидел ногу под машиной, был в состоянии стресса. Уехал, не подумав о последствиях», — приводит его позицию пресс-служба.
Горсуд признал Агабекова виновным в умышленном причинении смерти и приговорил к 13 годам в ИК строгого режима. Кроме того, мужчина должен выплатить семье погибшей 2,5 млн рублей по гражданскому иску.