Увидел ногу и впал в стресс. В Петербурге водитель получил 13 лет за ДТП, которое стало убийством

О приговоре 31 марта сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. На скамье подсудимых Айнар Агабеков оказался после ДТП, в которое угодил в конце февраля 2019 года. Согласно материалам дела, он привёз продукты к супермаркету «Дикси» на Краснопутиловской, выгрузил их из фургона, сдал назад и сбил 82-летнюю женщину.



Темнеть ещё не начало, но пешехода водитель заметил только после того, как протащил примерно 25 метров под днищем. Женщина была жива, однако помощи от водителя не дождалась. Фургон переехал её ещё раз и скрылся. Пострадавшая умерла в больнице.