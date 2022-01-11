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Легче добить, чем платить. Водителя фургона судят за убийство пешехода в Петербурге

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Санкт-Петербургский горсуд начал процесс по делу водителя Айнара Агабекова, обвиняемого в гибели пенсионерки в Кировском районе города. Он полагает, что сбить пешехода дважды убийством не считается.

О первом заседании по делу Агабекова 11 января сообщает объединённая пресс-служба судов. Ему вменяют убийство человека, который находился в беспомощном состоянии. По версии обвинения, в последний день зимы 2019 года Агабеков, отгрузив товар у супермаркета «Дикси» на Краснопутиловской, 20, сдал назад на фургоне и сбил 82-летнюю женщину.

Водитель заметил пенсионерку, только протащив её под днищем кузова порядка 25 метров.

«Агабеков вышел из машины, осознавая, что он является виновником произошедшего, на почве внезапно возникшего умысла на убийство, с целью скрыть совершенный наезд, понимая, что потерпевшая находится в беспомощном состоянии, подсудимый вернулся в кабину ТС и продолжил движение, переехав женщину», — цитирует обвинительное заключение пресс-служба.

Пенсионерка скончалась через несколько часов после того, как её доставили в больницу. На поиски водителя ушло больше года.

В суде Агабеков заявил, что нарушил ПДД, но не собирался убивать пешехода. «Полагает, что его действия должны быть квалифицированы по ст. 264 УК РФ [Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств — Прим. ред.]», — уточнили в пресс-службе суда.

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Комментарии (11)

angel of death
дайте ему 50 лет колонии-поселения - по 2 года за каждый 1 метр пути...
Гражданкa
вот поэтому все запаркованные машины в моем мозгу маркированы как опасность, что сзади, что спереди, а если она на газу и там имеется водила, то вообще ахтунг... предпочитаю обходить... уж больно силы не равны, переедет - доказывай потом, кто был прав...
кто-то страшный
Доколе?! Русского человека Айнара желают в узилище ввергнуть ни за что?! Более того, сколько ж пенсионных накоплений он родному государству сэкономил!
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