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Самолет из Петербурга в Архангельск пошел на второй круг из-за чужих на взлетной полосе

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Северо-Западная транспортная прокуратура проверяет целостность ограждения аэропорта «Талаги» после того, как рейсу из Петербурга пришлось пойти на второй круг. Причиной стали дикие животные.

Как сообщает пресс-служба ведомства 31 марта, инцидент произошел два дня назад во время захода на посадку в Архангельске самолета Superjet 100 авиакомпании «Россия». Пилоты увидели на полосе лосей и вынуждены были снова набирать высоту и делать лишний круг, для того чтобы службы аэропорта убрала животных на безопасное расстояние.

Самолет успешно приземлился, пострадавших нет.

Помимо заграждения надзорное ведомство даст оценку действиям службы авиационной безопасности и при наличии оснований примет меры реагирования.

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Комментарии (3)

Leo.S
Для суперджета все чужие
alex_k
так пишите дикие животные, а не чужие, они то при чем тут
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