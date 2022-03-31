Самолет из Петербурга в Архангельск пошел на второй круг из-за чужих на взлетной полосе

Северо-Западная транспортная прокуратура проверяет целостность ограждения аэропорта «Талаги» после того, как рейсу из Петербурга пришлось пойти на второй круг. Причиной стали дикие животные.



Как сообщает пресс-служба ведомства 31 марта, инцидент произошел два дня назад во время захода на посадку в Архангельске самолета Superjet 100 авиакомпании «Россия». Пилоты увидели на полосе лосей и вынуждены были снова набирать высоту и делать лишний круг, для того чтобы службы аэропорта убрала животных на безопасное расстояние.

