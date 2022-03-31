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РБК: Для оплаты газа в рублях европейским компаниям надо открыть счет в российском банке

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Схема, по которой Россия предлагает переход на оплату газа в рублях, предполагает открытие рублевого счета в российском банке.

Порядок расчетов приводит РБК со ссылкой на источники в правительстве и «Газпроме». По словам собеседников, «платеж от покупателя к «Газпрому» должен будет осуществляться исключительно в рублях». Для этого потребуется счет в банке с российской пропиской.

Накануне источники Reuters сообщали, что рассматривается вариант оплаты в евро в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на конкретный день. Также говорилось, что речь идет об изменении валюты платежа, а не контракта.

Ряд стран ЕС, включая Германию, отказались платить за российский газ в рублях, как на том настаивают российские власти. Дата перехода пока не обозначена, в Кремле назвали процесс перехода небыстрым.

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Комментарии (25)

Ник Приносящий Счастье
В безофисном Теньке (нищеброд, даже офисов нет!) еще предложите открыть.
Leo.S
Очередь уже стоит? Выбирают между сбером и втб?
Ырыс
Лига безопасного интернета предлагает каждый смартфон снабдить российским изделием #2
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