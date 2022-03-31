РБК: Для оплаты газа в рублях европейским компаниям надо открыть счет в российском банке

Схема, по которой Россия предлагает переход на оплату газа в рублях, предполагает открытие рублевого счета в российском банке.

Порядок расчетов приводит РБК со ссылкой на источники в правительстве и «Газпроме». По словам собеседников, «платеж от покупателя к «Газпрому» должен будет осуществляться исключительно в рублях». Для этого потребуется счет в банке с российской пропиской.

Накануне источники Reuters сообщали, что рассматривается вариант оплаты в евро в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на конкретный день. Также говорилось, что речь идет об изменении валюты платежа, а не контракта.