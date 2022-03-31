Петербуржцев одолевают звонками из «военкоматов». «Фонтанка» послушала, что говорят на том конце провода

Очередной звонок якобы из военкомата 31 марта записал читатель «Фонтанки» Алексей. Дмитрию из Центрального военного комиссариата России за него ответил голосовой помощник Олег, но звонивший не расстроился и механическим голосом продолжил диктовать: обязаны явиться, прохождение сокращённого инструктажа, распределение, участие в спецоперации.

Петербуржец со сбором вещей торопиться не стал, да и в военкомате ему удивились бы.

В Минобороны на прошлой неделе предупредили, что такие звонки российским мужчинам — фальшивка и провокация украинских спецслужб.



Беспокойства она добавляет не только тем, кого призывают. Вооружённые предупреждением Минобороны граждане вполне могут посмеяться, а вот «военкомату» приходится отвечать.



Сегодня им оказался Максим из Новосибирска. Он увлечён возведением модульных домов и ничего не знает о начале призыва. Домами пестрит его страница в «ВК», им же посвящена группа, где и указан телефон, который, судя по всему, использовали мошенники для подмены номера.



«А что делать-то теперь?» — скорее риторически переспросил он. Звонок из редакции «Фонтанки» с просьбой уточнить, в какой военкомат явиться, — третий, который он получил с утра. Сколько человек не перезвонили, представить он не берётся.

