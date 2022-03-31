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Петербуржцев одолевают звонками из «военкоматов». «Фонтанка» послушала, что говорят на том конце провода

На старте призывной кампании петербуржцев продолжают одолевать звонками с приглашением посетить военкомат. В Минобороны заявляют: баловство, но беспокойств оно добавляет обеим сторонам «разговора».

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Очередной звонок якобы из военкомата 31 марта записал читатель «Фонтанки» Алексей. Дмитрию из Центрального военного комиссариата России за него ответил голосовой помощник Олег, но звонивший не расстроился и механическим голосом продолжил диктовать: обязаны явиться, прохождение сокращённого инструктажа, распределение, участие в спецоперации.

Прощался воодушевлённым (насколько это может сделать робот) «Победим фашизм вместе!»

Фото: предоставил читатель «Фонтанки»
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Петербуржец со сбором вещей торопиться не стал, да и в военкомате ему удивились бы.

В Минобороны на прошлой неделе предупредили, что такие звонки российским мужчинам — фальшивка и провокация украинских спецслужб.

Беспокойства она добавляет не только тем, кого призывают. Вооружённые предупреждением Минобороны граждане вполне могут посмеяться, а вот «военкомату» приходится отвечать.

Сегодня им оказался Максим из Новосибирска. Он увлечён возведением модульных домов и ничего не знает о начале призыва. Домами пестрит его страница в «ВК», им же посвящена группа, где и указан телефон, который, судя по всему, использовали мошенники для подмены номера.

«А что делать-то теперь?» — скорее риторически переспросил он. Звонок из редакции «Фонтанки» с просьбой уточнить, в какой военкомат явиться, — третий, который он получил с утра. Сколько человек не перезвонили, представить он не берётся.

Не исключено, что кибершутники активизировались перед началом весеннего призыва. Указ о нем подписан президентом и опубликован. Кампания начнётся 1 апреля, завершится 15 июля. Согласно документу, в Вооруженные силы будет призвано 134 500 граждан, это на 7 тысяч больше, чем осенью, но меньше, чем было призвано весной прошлого года.

Фото: предоставил читатель «Фонтанки»

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Комментарии (8)

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А потом позвонил медведь... и далее по Чуковскому!
Cashmare
а если звонит робот, может это того, скайнет там, восстание машин, "мы убьем всех человеков, а потом вернёмся в прошлое и снова убьем всех человеков"?
Pilat
Т.е. они думают, что русские воевать не желают, а желают платить дань нацистам свидомии.
А-ха-ха-ха.
Сразу отвечу для ботов СБУ - если вдруг дойдет до мобилизации, русские прятаться не будут и я тоже. Вам ничего не светить кроме суда и....дальше фонтанка начинает тереть, но вы и так поняли.
А пока с вами прекрасно справляется регулярная армия.
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