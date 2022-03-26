В Минобороны заявили о фальшивых звонках с вызовом в военкомат

Звонки с вызовом в военкоматы, которые в последнее время получают россияне, являются фальшивыми и осуществляются с территории Украины. Об этом 26 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Звонки стали поступать гражданам России мужского пола в течение последних нескольких дней. Голос автоответчика сообщает собеседнику о необходимости явки в военный комиссариат.

По информации военного ведомства, «все подобные фальшивые звонки осуществляются с территории Украины». В Минобороны заявили, что звонки не соответствуют действительности и назвали происходящее «провокацией украинских спецслужб»