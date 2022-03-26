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В Минобороны заявили о фальшивых звонках с вызовом в военкомат

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Звонки с вызовом в военкоматы, которые в последнее время получают россияне, являются фальшивыми и осуществляются с территории Украины. Об этом 26 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Звонки стали поступать гражданам России мужского пола в течение последних нескольких дней. Голос автоответчика сообщает собеседнику о необходимости явки в военный комиссариат.

По информации военного ведомства, «все подобные фальшивые звонки осуществляются с территории Украины». В Минобороны заявили, что звонки не соответствуют действительности и назвали происходящее «провокацией украинских спецслужб»

«Официально заявляем: никаких вызовов граждан, пребывающих в запасе, в военные комиссариаты Министерство обороны Российской Федерации не проводит и не планирует», — добавил Конашенков.

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Комментарии (9)

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а мне тоже позвонили. робот представился Дмитрием, номер определился как венгерский (видимо, ip-телефония). они не в курсе, что в российских военкоматах люди имеют отчества?
а, и да, я женщина, и сим-карта зарегистрирована на меня.
Савва Морозов
Царёв лишь привёл слова Путина, в ответе на вопрос Шойгу 11 марта.
Так там было только про иностранных добровольцев, да ещё и с упоминанием Путина про наёмников на стороне всу.
Фъ же заявила: "Как заявили в одном из военкоматов, первую партию добровольцев уже набрали."(с)
Забавно, правда медики, как военнообязанные...
X-кот
вызовы фэйковые, не придете - сроки настоящие. Все как обычно
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