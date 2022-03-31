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Спустя месяц отравление школьников на базе в Ленобласти обернулось уголовным делом

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Следственный комитет Ленобласти возбудил уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических норм после отравления детей-спортсменов из Петербурга на базе отдыха в Приозерском районе.

Об этом стало известно «Фонтанке» 31 марта.

Помощь медиков потребовалась пятерым школьникам — участникам соревнований по водно-моторному спорту, которые были на сборах на базе отдыха «Зеленая деревня» в Приозерском районе Ленобласти 24 февраля. На четвертый день пребывания после завтрака — хлопьев с молоком и манной каши — мальчики 10–15 лет слегли с рвотой и диареей.

Как писала «Фонтанка», скорую на базу не вызывали, однако туда приезжали сотрудники полиции и СК.

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