FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -1
83.55р93.60р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Пятеро петербургских школьников слегли после завтрака на областной базе отдыха

Следственный комитет области устанавливает обстоятельства недомогания сразу пяти школьников из Петербурга, которые приехали на соревнования в Приозерский район области.

1
Печать

В правоохранительные органы об инциденте на базе отдыха «Зеленая деревня» сообщили накануне около половины четвертого дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 февраля. По предварительной информации, у пятерых мальчиков в возрасте от 10 до 14 лет после того, как на завтрак поели хлопья с молоком и манную кашу, заболели животы, их стало рвать и начался понос.

Подростки приехали на базу 24 февраля для того, чтобы принять участие в соревнованиях по водно-моторному спорту.

Скорую на базу не вызывали, однако туда приезжали сотрудники полиции и СК.

Предположительно, мальчишек скосил ротавирус.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Cashmare
что-то в сэсэсэре из-за такой фигни никакие органы и комитеты не возбуждались. по крайней мере, когда я в пионерлагере после четвертого класса заблевал весь коридор после полдника, и меня срочно из лагеря забрали, а потом поставили дизентерию и упекли на две недели в инфекционный бокс - по сведениям от оставшихся, никто ничего не проверял, лагерь как работал, так и продолжил. или просто не афишировали, уж не знаю. но с тех пор по лагерям меня уже не отправляли ))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний