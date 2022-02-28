Пятеро петербургских школьников слегли после завтрака на областной базе отдыха

В правоохранительные органы об инциденте на базе отдыха «Зеленая деревня» сообщили накануне около половины четвертого дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 февраля. По предварительной информации, у пятерых мальчиков в возрасте от 10 до 14 лет после того, как на завтрак поели хлопья с молоком и манную кашу, заболели животы, их стало рвать и начался понос.



Подростки приехали на базу 24 февраля для того, чтобы принять участие в соревнованиях по водно-моторному спорту.

