Российское правительство обсуждает запрет валютных договоров внутри страны

Договоры с привязкой к иностранной валюте или мировым товарным индексам могут оказаться под запретом в России. Вопрос обсуждается в правительстве и уже согласован с Минфином.

Запретить в России валютные договоры предложила Федеральная антимонопольная служба, пишет РБК. Рассмотреть вопрос должен совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 31 марта. По смыслу законопроекта, ничтожными признаются условия договора, по которому цена контракта определяется в привязке к валюте или биржевым индексам. Изменения предлагается внести в Гражданский кодекс, который пока что разрешает такую привязку, хотя оплата и производится в рублях.