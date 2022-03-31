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Российское правительство обсуждает запрет валютных договоров внутри страны

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Договоры с привязкой к иностранной валюте или мировым товарным индексам могут оказаться под запретом в России. Вопрос обсуждается в правительстве и уже согласован с Минфином.

Запретить в России валютные договоры предложила Федеральная антимонопольная служба, пишет РБК. Рассмотреть вопрос должен совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 31 марта. По смыслу законопроекта, ничтожными признаются условия договора, по которому цена контракта определяется в привязке к валюте или биржевым индексам. Изменения предлагается внести в Гражданский кодекс, который пока что разрешает такую привязку, хотя оплата и производится в рублях.

Подобные условия, по словам экспертов, используются иностранными собственниками недвижимости для определения арендной ставки или металлургами с привязкой к индексам на Лондонской бирже металлов.

Все заключенные договоры предлагается изменить в 30-дневный срок с момента вступления поправок в силу. Если к соглашению стороны не придут, то цена будет рассчитываться по курсу рубля или индикаторам цен на мировых товарных рынках по состоянию на 1 января 2022 года. Внешней торговли поправки не касаются.

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Комментарии (6)

фру
Пора запретить людей.
White Elk
Очередное мудрое решение в отсутствии импортозамещения и когда в составе товара 80% - импортные компоненты.
4eJIoBeK
Введут условные единицы, что уж тут
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