Вице-премьер Виктория Абрамченко: Сахара в России хватит до сентября

В России запасено около 2 миллионов тонн сахара, этого хватит до нового урожая сахарной свеклы, заявила 30 марта вице-премьер Виктория Абрамченко.
«Сахара достаточно, на складах у заводов, его достаточно до нового урожая. Около 2 миллионов тонн сахара в стране есть, и его хватит до нового урожая. То есть до сентября. Дополнительно мы приняли решение не вывозить сахар из страны», — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».
Абрамченко отметила, что страна ежегодно производит около 6 млн тонн сахара в год, а потребляет порядка 5,8 млн тонн.
«За первые две недели марта мы столкнулись с чудовищным и таким ажиотажным спросом на этот продукт. Почему так произошло? Ну, наверное, люди, действительно, решили закупить сахар впрок, в случае, если его не будет», —предположила вице-премьер, добавив, что гречки в России тоже достаточно.
Накануне стало известно, что продуктовые ретейлеры в России начали отказываться от добровольного сдерживания цен на сахар из-за увеличения закупочных цен.