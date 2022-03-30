Вице-премьер Виктория Абрамченко: Сахара в России хватит до сентября

В России запасено около 2 миллионов тонн сахара, этого хватит до нового урожая сахарной свеклы, заявила 30 марта вице-премьер Виктория Абрамченко.



«Сахара достаточно, на складах у заводов, его достаточно до нового урожая. Около 2 миллионов тонн сахара в стране есть, и его хватит до нового урожая. То есть до сентября. Дополнительно мы приняли решение не вывозить сахар из страны», — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».



Абрамченко отметила, что страна ежегодно производит около 6 млн тонн сахара в год, а потребляет порядка 5,8 млн тонн.

