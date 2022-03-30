В ФМБА и в бывшей МСЧ-122 прокомментировали принудительные пожертвования для пострадавших на Украине

Как рассказывала «Фонтанка», учреждения, подведомственные ФМБА, получили письмо о сборе средств «для оказания гуманитарной помощи населению, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации на территории проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины». В клинике на проспекте Культуры коллективу объявили, что пожертвования – обязательные, их сумма должна равняться размеру однодневного заработка. После публикации «Фонтанка» получила разъяснения от пресс-службы ФМБА и от Валерия Колабутина, директора Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Л. Г. Соколова.

Почему для коллектива СЗНКЦ им. Соколова это участие из добровольного превратилось в добровольно-принудительное, «вплоть до увольнения» (с) для тех, кто не напишет заявление о переводе части зарплаты на счет профсоюза ФМБА? На этот вопрос ответил Валерий Колабутин, директор центра.

Пресс-служба написала: «Сотрудники центрального аппарата ФМБА России провели в инициативном порядке сбор средств в целях централизованной закупки гуманитарной помощи для дальнейшей передачи жителям ДНР, ЛНР и Украины. Информация о возможности участия в сборе гуманитарной помощи была доведена до руководителей организаций, подведомственных ФМБА России, на основании постановления Объединенной профсоюзной организации Федерального медико-биологического агентства Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности от 22 марта 2022 года». Сообщается также, что участие в сборе средств носит добровольный характер, а все средства, поступившие от ФМБА России и подведомственных агентству организаций, направляются в АНО поддержки гуманитарных программ «Русская гуманитарная миссия».

«Это решение профсоюзной организации совпадает с моим личным пониманием ситуации. Я лично выступал перед руководителями и подчеркивал добровольный характер этих пожертвований. (…) То, что кого-то заставили перечислить, не соответствует действительности. Ни одного рубля никто никуда не перечислил. (Схема для пожертвований такая: сотрудник пишет заявление в бухгалтерию до 1 апреля, она высчитывает названную сумму из мартовской зарплаты и переводит деньги в профсоюз ФМБА, а профсоюз направляет их в фонд – Прим. ред.). Заявления написали? Так пусть отзовут. Раз у них такая позиция, я подтверждаю добровольность – пусть отзовут. (…)



Речь на собрании шла о любой сумме. Это то, что я говорил сотрудникам, и я за эти слова отвечаю. Как они уже потом преобразились внизу? Но как руководитель учреждения даю личные гарантии, что никаких административных действий против людей, которые что-то не сделали или не так сделали, не будет».



О том, как организовали добровольно-принудительный сбор пожертвований в бывшей МСЧ-122, читайте здесь.

