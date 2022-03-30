«Понимаем, не хотите, но должны». В бывшей МСЧ-122 проводится сбор пожертвований для пострадавших на Украине

В бывшей 122-й медсанчасти (теперь это Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л. Г. Соколова, в который входит больница на проспекте Культуры, клиника на Валдае и филиал на улице Красина) нашему изданию рассказали, что руководителям подразделений на профсоюзном собрании объявили, что их подчиненные должны пожертвовать сумму, равную стоимости одного рабочего дня. Для врачей это 5000 рублей, для медсестер — 3000 рублей, для санитарок и регистраторов 1500–2000 рублей. Немедицинские сотрудники должны сами рассчитать стоимость своего рабочего дня. В каждом подразделении составляются списки поучаствовавших в благотворительной акции.

Как стало известно «Фонтанке» 30 марта, учреждения, подведомственные ФМБА, получили уведомление о необходимости организовать сбор средств «для оказания гуманитарной помощи населению, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации на территории проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины». Поручение собрать деньги дала руководитель ФМБА России Вероника Скворцова. Профсоюз перечислит их фонду «Русская гуманитарная миссия».

К тому моменту была рассчитана и общая сумма, которую СЗНКЦ перечислит в Москву. Она составила, по данным «Фонтанки», 4,5 млн рублей. Наши читатели рассказывают, что народ возмущен, но слышит в ответ на свои протесты примерно следующее: «Понимаем, не хотите. Но должны. Можно не писать заявление — за воротами есть другая работа, на ваше место много желающих».



Люди возмущаются даже не потому, что от них хотят денег. Централизованный добровольно-принудительный сбор, как в советские времена на марки Красного Креста или ДОСААФ, им претит. «Я бы перечислила деньги на помощь людям — от себя лично, — говорит врач Анастасия. — Однако работает только такая схема: сотрудник пишет заявление в бухгалтерию, она высчитывает названную сумму из мартовской зарплаты и переводит деньги в профсоюз ФМБА, а он уже направит их в фонд. Эта многоступенчатость в движении денег странная». По словам сотрудницы СЗНКЦ, заявления все должны написать до 1 апреля. Вероятно, 4,5 млн рублей собрать не удастся.



С просьбой прокомментировать акцию по сбору пожертвований «Фонтанка» обратилась к Валерию Колабутину, директору СЗНКЦ им. Соколова. Он от комментария отказался, сославшись на ФМБА. В Федеральное медико-биологическое агентство запрос направлен, но ответа пока нет.

