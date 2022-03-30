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Медведев назвал способы «оставить Европу без газа». Пять из пяти пунктов выполнены

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Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев иронично прокомментировал европейские санкции в отношении России, которые оставят Старый Свет «без газа».

«Лучший способ оставить Европу без газа:

1. Заморозить «Северный поток».

2. Заморозить активы Центрального Банка России.

3. Заявить об отказе от российского газа в ближайшие пару лет.

4. Отказаться от приобретения рублей для платежа за газ по курсу валюты контракта.

5. Провести обыски в офисах «Газпрома» в Германии.

Молодцы! Мудрые решения европейских политиков!» — написал экс-премьер 30 марта в своем телеграм-канале.

Медведев уже не первый раз комментирует санкции. В недавнем посте он говорил о том, что эти ограничения возвращаются Западу бумерангом в виде рецессии и роста цен на топливо.

Об обысках в немецких офисах «Газпрома» стало известно в среду. Агентства Reuters и Bloomberg писали, что мероприятия связаны с расследованием в отношении поставок газа. Антимонопольный регулятор проверяет роль «Газпрома» в рекордном росте цен на газ в Европе.

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Комментарии (17)

kolpankolpan
Поживем- увидим.В холоде жить хуже чем в жару.В телогрейках и спальных мешках никто жить не будет.В Европе начнутся бунты, разлад и политические волнения.
VKuser360103521
Смешно наблюдать за этим алкашом-клоуном🤣 Пусть лучше расскажет как подарил Норвегии часть шельфа то бишь территории РФ с нефтью и газом.... Тогда и погорим кто здесь предатель
onotolich
Как заморозите Северный поток - дайте знать Ленавтодору, чтоб смогли 500 метров трассы Кола в Синявино-2 достроить...
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