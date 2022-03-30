Медведев назвал способы «оставить Европу без газа». Пять из пяти пунктов выполнены

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев иронично прокомментировал европейские санкции в отношении России, которые оставят Старый Свет «без газа».
«Лучший способ оставить Европу без газа:
1. Заморозить «Северный поток».
2. Заморозить активы Центрального Банка России.
3. Заявить об отказе от российского газа в ближайшие пару лет.
4. Отказаться от приобретения рублей для платежа за газ по курсу валюты контракта.
5. Провести обыски в офисах «Газпрома» в Германии.
Молодцы! Мудрые решения европейских политиков!» — написал экс-премьер 30 марта в своем телеграм-канале.
Медведев уже не первый раз комментирует санкции. В недавнем посте он говорил о том, что эти ограничения возвращаются Западу бумерангом в виде рецессии и роста цен на топливо.
Об обысках в немецких офисах «Газпрома» стало известно в среду. Агентства Reuters и Bloomberg писали, что мероприятия связаны с расследованием в отношении поставок газа. Антимонопольный регулятор проверяет роль «Газпрома» в рекордном росте цен на газ в Европе.