Медведев назвал способы «оставить Европу без газа». Пять из пяти пунктов выполнены

4. Отказаться от приобретения рублей для платежа за газ по курсу валюты контракта.

3. Заявить об отказе от российского газа в ближайшие пару лет.

Медведев уже не первый раз комментирует санкции. В недавнем посте он говорил о том, что эти ограничения возвращаются Западу бумерангом в виде рецессии и роста цен на топливо.



Об обысках в немецких офисах «Газпрома» стало известно в среду. Агентства Reuters и Bloomberg писали, что мероприятия связаны с расследованием в отношении поставок газа. Антимонопольный регулятор проверяет роль «Газпрома» в рекордном росте цен на газ в Европе.

