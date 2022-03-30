FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -1
86.28р96.01р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Чичваркин рассказал о блокировке его швейцарского счета, открытого на российский паспорт

3
Печать

Экс-совладелец и сооснователь сети салонов сотовой связи «Евросеть» Евгений Чичваркин сообщил, что его банковский счет в швейцарском банке заморозили. Агентство Reuters рассказывает об этом 30 марта.

Как уточнил предприниматель, это его единственный замороженный счет. Чичваркин связывает это с тем, что он был открыт на российский паспорт.

В каком именно банке ему заблокировали счет, бизнесмен говорить отказался. Он уверен, что адвокатам удастся уладить этот вопрос.

Ранее на сложности, возникшие после начала боевых действий на Украине, пожаловались миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен, которые находятся в Лондоне. Счета обоих заблокировали из-за санкций.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

ShkVAl
Сейчас Путин разрыдается и откажется от всего. Из жалости к состоятельным людям.
Ник Приносящий Счастье
Богатыя тоже плачутъ
07A
Пусть Евгений позвонит Роману! Выход есть всегда!
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний