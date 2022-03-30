Чичваркин рассказал о блокировке его швейцарского счета, открытого на российский паспорт

Экс-совладелец и сооснователь сети салонов сотовой связи «Евросеть» Евгений Чичваркин сообщил, что его банковский счет в швейцарском банке заморозили. Агентство Reuters рассказывает об этом 30 марта.



Как уточнил предприниматель, это его единственный замороженный счет. Чичваркин связывает это с тем, что он был открыт на российский паспорт.



В каком именно банке ему заблокировали счет, бизнесмен говорить отказался. Он уверен, что адвокатам удастся уладить этот вопрос.



Ранее на сложности, возникшие после начала боевых действий на Украине, пожаловались миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен, которые находятся в Лондоне. Счета обоих заблокировали из-за санкций.