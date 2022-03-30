«Одежда на лучшее». В Петербурге установили контейнеры для сбора вещей бездомным

День бездомного человека отмечается 30 марта. Он был учрежден благотворительной организацией «Ночлежка» и порталом «Такие дела» в 2017 году и проходит ежегодно по всей стране.

«Мы хотим обратить внимание людей на проблему бездомности и показать, что граница между «обычными» людьми и теми, у кого нет крыши над головой, очень шаткая. В этот день мы хотим напомнить, что бездомный человек — прежде всего человек. Такой же, как и остальные, просто у него что-то не сложилось. Но он имеет право на поддержку, понимание и достоинство», — говорят в «Ночлежке».