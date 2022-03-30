«Одежда на лучшее». В Петербурге установили контейнеры для сбора вещей бездомным

День бездомного человека отмечается 30 марта. Он был учрежден благотворительной организацией «Ночлежка» и порталом «Такие дела» в 2017 году и проходит ежегодно по всей стране.
«Мы хотим обратить внимание людей на проблему бездомности и показать, что граница между «обычными» людьми и теми, у кого нет крыши над головой, очень шаткая. В этот день мы хотим напомнить, что бездомный человек — прежде всего человек. Такой же, как и остальные, просто у него что-то не сложилось. Но он имеет право на поддержку, понимание и достоинство», — говорят в «Ночлежке».
Сеть благотворительных магазинов «Спасибо!» по случаю Дня бездомного человека переоформила часть своих контейнеров для сбора вещей. В них можно оставить ненужные вещи, которые сотрудники магазинов отсортируют: часть будет передана в благотворительные организации, среди которых и «Ночлежка», а часть отправится на продажу, при этом средства от реализации также будут направлены на благотворительность.
Адреса, по которым установлены контейнеры, можно узнать в официальном паблике «Ночлежки».
На сегодняшний день, по данным «Ночлежки», в городе проживает около 50 тысяч бездомных людей. Эти цифры озвучила Уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова в ходе отчета в ЗакСе. При этом по состоянию на 1 января 2022 года на учете в Центре учета и социального обслуживания граждан без определенного места жительства в Петербурге состояло всего лишь 3 477 человек, отметила омбудсмен.