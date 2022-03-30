FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -1
86.28р96.01р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

«Одежда на лучшее». В Петербурге установили контейнеры для сбора вещей бездомным

В Петербурге ко Дню бездомного человека «Ночлежка» и благотворительные магазины «Спасибо!» проводят акцию «Одежда на лучшее» по сбору вещей для бездомных.

2
Печать
Фото: https://vk.com/nochlezhka
ПоделитьсяПоделиться

День бездомного человека отмечается 30 марта. Он был учрежден благотворительной организацией «Ночлежка» и порталом «Такие дела» в 2017 году и проходит ежегодно по всей стране.

«Мы хотим обратить внимание людей на проблему бездомности и показать, что граница между «обычными» людьми и теми, у кого нет крыши над головой, очень шаткая. В этот день мы хотим напомнить, что бездомный человек — прежде всего человек. Такой же, как и остальные, просто у него что-то не сложилось. Но он имеет право на поддержку, понимание и достоинство», — говорят в «Ночлежке».

Сеть благотворительных магазинов «Спасибо!» по случаю Дня бездомного человека переоформила часть своих контейнеров для сбора вещей. В них можно оставить ненужные вещи, которые сотрудники магазинов отсортируют: часть будет передана в благотворительные организации, среди которых и «Ночлежка», а часть отправится на продажу, при этом средства от реализации также будут направлены на благотворительность.

Адреса, по которым установлены контейнеры, можно узнать в официальном паблике «Ночлежки».

На сегодняшний день, по данным «Ночлежки», в городе проживает около 50 тысяч бездомных людей. Эти цифры озвучила Уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова в ходе отчета в ЗакСе. При этом по состоянию на 1 января 2022 года на учете в Центре учета и социального обслуживания граждан без определенного места жительства в Петербурге состояло всего лишь 3 477 человек, отметила омбудсмен.

Фото: https://vk.com/nochlezhka

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

07A
Хорошо что напомнили! Вот же 50 000 человек для проведения общегородского субботника! Сделаем наш город чище!
SlawaPiter
Ключевая фраза:" Мы хотим обратить внимание людей на проблему бездомности и показать, что граница между «обычными» людьми и теми, у кого нет крыши над головой, очень шаткая " должна войти в историю!!!
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний