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«Интерфакс»: Компания-производитель двигателей для Sukhoi Superjet 100 прекратила их техобслуживание и ремонт

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Российско-французская компания PowerJet, которая выпускает двигатели SaM146 для самолетов Superjet 100, из-за санкций прекратила их техническое обслуживание и ремонт. Об этом 30 марта сообщает «Интерфакс», ссылаясь на близкий к авиапрому источник.

Как передает информагентство, фирма полностью остановила поставки запчастей для двигателей. Возврат ранее отремонтированных SaM146 и предоставление их в лизинг также впредь невозможны.

По данным источника «ИФ», Минпромторг предложил использовать сформированный еще до санкций склад запчастей и пул подменных двигателей компании, чтобы и далее иметь возможность эксплуатировать SSJ100. Ведомство предлагает узаконить передачу имущества отказавшихся от бизнеса в РФ иностранных организаций во временное управление профильным предприятиям страны.

PowerJet — совместная фирма французского Safran Aircraft Engines и «ОДК-Сатурн». В проекте SaM146 первая сторона отвечает за «горячую» часть двигателя (газогенератор в составе компрессора высокого давления, камеры сгорания и турбины высокого давления), а вторая — за «холодную», к которой относятся вентилятор и турбина низкого давления. Российская компания также занимается общей сборкой и установкой на самолет.

«Фонтанка» писала, что в России планируют производить по 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 в год. Иностранный двигатель заменят на российский ПД-8. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поручил обеспечить его сертификацию в ближайшие 12–14 месяцев.

Sukhoi Superjet 100 — российский ближнемагистральный пассажирский самолет для перевозки от 87 до 108 пассажиров на расстояние до 4600 км. Лайнер совершил первый полет в мае 2008 года.

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Комментарии (23)

161563662
Летать будем на метле.
SlawaPiter
скрепненько...
Sonata
Пора к дирижаблям возвращаться.
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