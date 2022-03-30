«Интерфакс»: Компания-производитель двигателей для Sukhoi Superjet 100 прекратила их техобслуживание и ремонт

Российско-французская компания PowerJet, которая выпускает двигатели SaM146 для самолетов Superjet 100, из-за санкций прекратила их техническое обслуживание и ремонт. Об этом 30 марта сообщает «Интерфакс», ссылаясь на близкий к авиапрому источник.



Как передает информагентство, фирма полностью остановила поставки запчастей для двигателей. Возврат ранее отремонтированных SaM146 и предоставление их в лизинг также впредь невозможны.



По данным источника «ИФ», Минпромторг предложил использовать сформированный еще до санкций склад запчастей и пул подменных двигателей компании, чтобы и далее иметь возможность эксплуатировать SSJ100. Ведомство предлагает узаконить передачу имущества отказавшихся от бизнеса в РФ иностранных организаций во временное управление профильным предприятиям страны.

