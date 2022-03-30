«Интерфакс»: Компания-производитель двигателей для Sukhoi Superjet 100 прекратила их техобслуживание и ремонт

Российско-французская компания PowerJet, которая выпускает двигатели SaM146 для самолетов Superjet 100, из-за санкций прекратила их техническое обслуживание и ремонт. Об этом 30 марта сообщает «Интерфакс», ссылаясь на близкий к авиапрому источник.
Как передает информагентство, фирма полностью остановила поставки запчастей для двигателей. Возврат ранее отремонтированных SaM146 и предоставление их в лизинг также впредь невозможны.
По данным источника «ИФ», Минпромторг предложил использовать сформированный еще до санкций склад запчастей и пул подменных двигателей компании, чтобы и далее иметь возможность эксплуатировать SSJ100. Ведомство предлагает узаконить передачу имущества отказавшихся от бизнеса в РФ иностранных организаций во временное управление профильным предприятиям страны.
PowerJet — совместная фирма французского Safran Aircraft Engines и «ОДК-Сатурн». В проекте SaM146 первая сторона отвечает за «горячую» часть двигателя (газогенератор в составе компрессора высокого давления, камеры сгорания и турбины высокого давления), а вторая — за «холодную», к которой относятся вентилятор и турбина низкого давления. Российская компания также занимается общей сборкой и установкой на самолет.
«Фонтанка» писала, что в России планируют производить по 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 в год. Иностранный двигатель заменят на российский ПД-8. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поручил обеспечить его сертификацию в ближайшие 12–14 месяцев.