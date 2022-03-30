«Серьезный аналитический труд». В Смольном похвалили постановление прокуратуры, в котором их критикуют за неубранный город

По словам Повелия, целью представления является «не казнь виновных, а работа над ошибками». «Это представление находится на рассмотрении в комитете по благоустройству и жилищном комитете. По существующей процедуре мы соберемся вместе с прокуратурой, и каждый пункт изложенный будет рассмотрен. По каждому из пунктов будут приняты те или иные заключительные мнения», — отметил вице-губернатор.



О пришедшем в аппарат Анатолия Повелия документе за подписью заместителя прокурора города Петра Забурко «Фонтанка» писала ранее. Надзорное ведомство заявляло о 6 тысячах травмированных и 600 млн рублей принесенного городу ущерба. Органы государственной власти, как сообщили в прокуратуре, «ситуацией не владеют».

