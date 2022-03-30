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«Серьезный аналитический труд». В Смольном похвалили постановление прокуратуры, в котором их критикуют за неубранный город

Вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий оценил направленное в Смольный представление городской прокуратуры об уборке города прошедшей зимой как «серьезный аналитический труд». На пресс-конференции в ТАСС 30 марта он заверил, что часть пунктов, по которым к властям были претензии, уже находится в работе.

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По словам Повелия, целью представления является «не казнь виновных, а работа над ошибками». «Это представление находится на рассмотрении в комитете по благоустройству и жилищном комитете. По существующей процедуре мы соберемся вместе с прокуратурой, и каждый пункт изложенный будет рассмотрен. По каждому из пунктов будут приняты те или иные заключительные мнения», — отметил вице-губернатор.

О пришедшем в аппарат Анатолия Повелия документе за подписью заместителя прокурора города Петра Забурко «Фонтанка» писала ранее. Надзорное ведомство заявляло о 6 тысячах травмированных и 600 млн рублей принесенного городу ущерба. Органы государственной власти, как сообщили в прокуратуре, «ситуацией не владеют».

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Комментарии (11)

alex715-6
Ну сядут, ну поговорят. А дальше как в известной басне... "а Васька слушает, да ест'
Главный спец по технике консервации
Предлагаю присудить прокуратуре Шнобелевскую премию!
ShkVAl
Кто знает: бюджет исполнен? Не будет нареканий по неисполнению бюджета?
А то, говорят, аж выговор могут дать…
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