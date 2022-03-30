FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -1
86.28р96.01р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Без прививок, но с закрытым небом. Франция с 1 апреля возобновит выдачу туристических виз россиянам

19
Печать

Франция с 1 апреля возобновит выдачу туристических виз россиянам. Об этом 30 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на визовый центр страны.

Сертификат о вакцинации от COVID-19 предоставлять не надо.

«С 1 апреля заявление на визу могут подавать все остальные (даже те, кто не имел ранее французской визы), в том числе в туристических целях. Прививка более не требуется (для оформления визы)», — заявили в центре.

Как отмечается на сайте Генконсульства Франции, получение визы не позволяет автоматически въехать в республику, где по-прежнему действуют антиковидные ограничения. Подробнее о правилах въезда читайте здесь.

Напомним, 27 февраля Франция, как и другие страны Евросоюза, закрыла свое небо для российских самолётов из-за ситуации на Украине. Москва ответила зеркально.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (19)

KJB
Буквально на днях же кричали: не давать совсем визы россиянам, так и растак! Или это не европэйцы кричали, а 'Z'еля? (без буквы или с буквой, не знаю, как надо теперь) Или Бидон это кричал? Ничего не понимаю, совсем zаморочили людей своими ссанкциями.
Matraskin
И Россияне просто поедут путешествовать во Францию, как будто ничего вокруг не происходит, как к радушным друзьям???
267081996
ну это когда Польшу и Германии денацифицируем.. Тогда можно и с закрытым небом в Париж съездить...
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний