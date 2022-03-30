Без прививок, но с закрытым небом. Франция с 1 апреля возобновит выдачу туристических виз россиянам

Франция с 1 апреля возобновит выдачу туристических виз россиянам. Об этом 30 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на визовый центр страны.



Сертификат о вакцинации от COVID-19 предоставлять не надо.



«С 1 апреля заявление на визу могут подавать все остальные (даже те, кто не имел ранее французской визы), в том числе в туристических целях. Прививка более не требуется (для оформления визы)», — заявили в центре.



Как отмечается на сайте Генконсульства Франции, получение визы не позволяет автоматически въехать в республику, где по-прежнему действуют антиковидные ограничения. Подробнее о правилах въезда читайте здесь.

