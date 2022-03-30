Без прививок, но с закрытым небом. Франция с 1 апреля возобновит выдачу туристических виз россиянам

Франция с 1 апреля возобновит выдачу туристических виз россиянам. Об этом 30 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на визовый центр страны.
Сертификат о вакцинации от COVID-19 предоставлять не надо.
«С 1 апреля заявление на визу могут подавать все остальные (даже те, кто не имел ранее французской визы), в том числе в туристических целях. Прививка более не требуется (для оформления визы)», — заявили в центре.
Как отмечается на сайте Генконсульства Франции, получение визы не позволяет автоматически въехать в республику, где по-прежнему действуют антиковидные ограничения. Подробнее о правилах въезда читайте здесь.
Напомним, 27 февраля Франция, как и другие страны Евросоюза, закрыла свое небо для российских самолётов из-за ситуации на Украине. Москва ответила зеркально.