Франция, Норвегия и Северная Македония присоединились к странам, закрывшим небо для российских самолетов. Их уже 20

Франция, Норвегия и Северная Македония, заявившие о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов, пополнили список стран, которые сделали такие же заявления 27 февраля. Ранее в этот перечень вошли Швеция, Исландия, Германия и Бельгия. Ранее о закрытии неба для самолетов российских авиакомпаний сообщили Великобритания, Болгария, Румыния, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Ирландия, Австрия, Словения, Финляндия и Дания.
На сегодня уже 20 европейских государств отказались пропускать самолеты РФ через свое воздушное пространство.