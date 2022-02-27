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Франция, Норвегия и Северная Македония присоединились к странам, закрывшим небо для российских самолетов. Их уже 20

Франция, Норвегия и Северная Македония тоже закрывают небо для российских самолётов. Из европейских городов теперь они летят только над нейтральными водами Балтии.

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Франция, Норвегия и Северная Македония, заявившие о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов, пополнили список стран, которые сделали такие же заявления 27 февраля. Ранее в этот перечень вошли Швеция, Исландия, Германия и Бельгия. Ранее о закрытии неба для самолетов российских авиакомпаний сообщили Великобритания, Болгария, Румыния, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Ирландия, Австрия, Словения, Финляндия и Дания.

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На сегодня уже 20 европейских государств отказались пропускать самолеты РФ через свое воздушное пространство.

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Комментарии (20)

G_4932290
А можно в следующий раз карту уменьшить чтобы вся Россия влезла? Ну вы поняли.
E .SladkiBubalehhh
Конченные , другого слова нет 👎
Gudd-Head
Греция, Турция, Кипр, Египет и прочие молчат))
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