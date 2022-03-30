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Распылившего огнетушитель в салон машины с детьми арестовали в Петербурге

Колпинский райсуд Петербурга заключил под стражу мужчину, схватившегося за огнетушитель во время ссоры на проспекте Ленина. Он останется под арестом до 27 мая.

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Как сообщает 30 марта объединенная пресс-служба городских судов, вину фигурант частично признал, но против ареста возражал. Он заявил, что совершать преступление не хотел, о том, что в салоне автомобиля находятся дети, не знал, в поступке раскаивается.

Адвокат, в свою очередь, указал, что обвиняемый не планирует скрываться, имеет регистрацию в РФ, перед потерпевшим извинился и давить на него не будет. Защитник просил у суда более мягкую меру пресечения.

Напомним, 27 марта на проспекте Ленина в Колпино поссорились двое. Один из них, 24-летний молодой человек, вынес из салона сотовой связи, где раньше работал, списанный огнетушитель и распылил его в салон машины. Внутри находился не только оппонент, но и его дети: семилетняя девочка и мальчики в возрасте пяти лет и одного года.

Дети получили отравление, их отец — ожог век, но всех отправили в удовлетворительном состоянии лечиться дома.

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Комментарии (1)

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Неадекватов надо приземлять
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