Распылившего огнетушитель в салон машины с детьми арестовали в Петербурге

Как сообщает 30 марта объединенная пресс-служба городских судов, вину фигурант частично признал, но против ареста возражал. Он заявил, что совершать преступление не хотел, о том, что в салоне автомобиля находятся дети, не знал, в поступке раскаивается.



Адвокат, в свою очередь, указал, что обвиняемый не планирует скрываться, имеет регистрацию в РФ, перед потерпевшим извинился и давить на него не будет. Защитник просил у суда более мягкую меру пресечения.



Напомним, 27 марта на проспекте Ленина в Колпино поссорились двое. Один из них, 24-летний молодой человек, вынес из салона сотовой связи, где раньше работал, списанный огнетушитель и распылил его в салон машины. Внутри находился не только оппонент, но и его дети: семилетняя девочка и мальчики в возрасте пяти лет и одного года.

