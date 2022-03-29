Житель Колпино распылил огнетушитель в салон машины обидчика. Там сидели дети

Перепалка между двумя мужчинами в Колпинском районе Петербурга заставила одного из них схватиться за огнетушитель. Пенный удар пришелся не только по оппоненту, но и по его детям.

Как сообщает 29 марта пресс-служба ГУ МВД региона, двумя днями ранее в полицию поступило сообщение о конфликте на проспекте Ленина в Колпинском районе. На месте сотрудники опросили 37-летнего пострадавшего. Он пояснил, что поссорился во дворе с нетрезвым незнакомцем, который распылил огнетушитель в салон его УАЗа. В это время в машине сидел не только заявитель, но и его дети — семилетняя девочка и мальчики в возрасте пяти лет и одного года.