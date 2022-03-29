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Житель Колпино распылил огнетушитель в салон машины обидчика. Там сидели дети

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Перепалка между двумя мужчинами в Колпинском районе Петербурга заставила одного из них схватиться за огнетушитель. Пенный удар пришелся не только по оппоненту, но и по его детям.

Как сообщает 29 марта пресс-служба ГУ МВД региона, двумя днями ранее в полицию поступило сообщение о конфликте на проспекте Ленина в Колпинском районе. На месте сотрудники опросили 37-летнего пострадавшего. Он пояснил, что поссорился во дворе с нетрезвым незнакомцем, который распылил огнетушитель в салон его УАЗа. В это время в машине сидел не только заявитель, но и его дети — семилетняя девочка и мальчики в возрасте пяти лет и одного года.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Подозреваемого задержали на том же проспекте в течение часа. 24-летний безработный мужчина пояснил, что взял списанный огнетушитель из салона сотовой связи, где ранее работал, а о том, что в салоне находились дети, не знал.

Дети получили отравление, отец — ожог слизистой глаз, но из больницы всех в удовлетворительном состоянии отпустили лечиться дома.

Возбуждено дело о хулиганстве, агрессора отправили в изолятор временного содержания.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Ырыс
"Z" фанат?
BARSUKA
За детей по зубам битой и на год улицы КолпинА подметать.
dedmoroz_5e4d8827384c2
латентный пожарный из Колпин*** ... окончание не знаю как правильно
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