Житель Колпино распылил огнетушитель в салон машины обидчика. Там сидели дети

Перепалка между двумя мужчинами в Колпинском районе Петербурга заставила одного из них схватиться за огнетушитель. Пенный удар пришелся не только по оппоненту, но и по его детям.
Как сообщает 29 марта пресс-служба ГУ МВД региона, двумя днями ранее в полицию поступило сообщение о конфликте на проспекте Ленина в Колпинском районе. На месте сотрудники опросили 37-летнего пострадавшего. Он пояснил, что поссорился во дворе с нетрезвым незнакомцем, который распылил огнетушитель в салон его УАЗа. В это время в машине сидел не только заявитель, но и его дети — семилетняя девочка и мальчики в возрасте пяти лет и одного года.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Подозреваемого задержали на том же проспекте в течение часа. 24-летний безработный мужчина пояснил, что взял списанный огнетушитель из салона сотовой связи, где ранее работал, а о том, что в салоне находились дети, не знал.
Дети получили отравление, отец — ожог слизистой глаз, но из больницы всех в удовлетворительном состоянии отпустили лечиться дома.
Возбуждено дело о хулиганстве, агрессора отправили в изолятор временного содержания.