В Петербурге простились с военным священником, погибшим при обстреле села в Белгородской области

В Спасо-Преображенском соборе 29 марта состоялось отпевание клирика военного благочиния протоиерея Олега Артемова, который погиб пять дней назад при обстреле села в Белгородской области. Об этом сообщает журнал «Вода живая» 29 марта.
«Десятилетия он служил Богу и народу, не заботился о себе, а сегодня мы должны позаботиться о нем. Мы знаем, что такое земная мука и земная радость, но не можем представить ни вечной муки, ни вечной радости. Мы должны обращать взоры к вечной жизни, которая начнется, не когда мы умрем: она происходит сейчас, каждое мгновение. Именно о ней думал отец Олег, служа военным священником», — сказал председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями епископ Бронницкий Савватий, совершавший чин отпевания.
Олег Артемов, по словам Савватия, возрождал казачество в Ставрополье, служил на атомных подводных лодках на Камчатке, совершил несколько походов. В Петербурге он учил будущих офицеров.
«Он поехал с военнослужащими в свою последнюю командировку, где подвергся обстрелу и погиб с честью, как воин Христов, за свою паству. Помолимся об упокоении его души», — изрек епископ Бронницкий.
Над гробом Артемова был зачитан указ президента о награждении погибшего орденом Мужества (посмертно). Орден передали его вдове.