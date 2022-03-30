В Петербурге простились с военным священником, погибшим при обстреле села в Белгородской области

В Спасо-Преображенском соборе 29 марта состоялось отпевание клирика военного благочиния протоиерея Олега Артемова, который погиб пять дней назад при обстреле села в Белгородской области. Об этом сообщает журнал «Вода живая» 29 марта.



«Десятилетия он служил Богу и народу, не заботился о себе, а сегодня мы должны позаботиться о нем. Мы знаем, что такое земная мука и земная радость, но не можем представить ни вечной муки, ни вечной радости. Мы должны обращать взоры к вечной жизни, которая начнется, не когда мы умрем: она происходит сейчас, каждое мгновение. Именно о ней думал отец Олег, служа военным священником», — сказал председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями епископ Бронницкий Савватий, совершавший чин отпевания.