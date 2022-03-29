В ООН приветствуют «прогресс» на переговорах России и Украины

В офисе главы Генассамблеи ООН увидели прогресс в российско-украинских переговорах и приветствуют его.



«Очевидно, что мы следим за переговорами. Первичные сообщения указывают, что по ним есть прогресс. Мы не посвящены в конкретные детали, но любой прогресс [по переговорам] активно приветствуется», — заявила официальный представитель председателя 76-й сессии ГА ООН Полина Кубияк (цитата по ТАСС).



29 марта в Стамбуле прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Глава российской делегации Владимир Мединский оценил их как «конструктивные». О том, какие предложения выдвигают обе стороны, читайте в материале «Фонтанки».

