Фигурант дела об убийстве Бориса Немцова ранен в Мариуполе

Бывший российский военнослужащий, экс-командир роты батальона «Север» Руслан Геремеев, которого СМИ называют одним из организаторов убийства Бориса Немцова, ранен в Мариуполе. Об этом 29 марта в своем telegram-канале сообщил Рамзан Кадыров.



«Недавно я опубликовал видео, в котором наше подразделение под руководством Руслана Геремеева отбило здание администрации Мариуполя и водрузило на него флаг Чеченской Республики. К сожалению, в ходе дальнейших боев за город Руслан Геремеев получил ранение и попал в госпиталь», — написал глава Чеченской Республики, а затем отметил, что Геремеев уже идет на поправку.

