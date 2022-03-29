Фигурант дела об убийстве Бориса Немцова ранен в Мариуполе

Бывший российский военнослужащий, экс-командир роты батальона «Север» Руслан Геремеев, которого СМИ называют одним из организаторов убийства Бориса Немцова, ранен в Мариуполе. Об этом 29 марта в своем telegram-канале сообщил Рамзан Кадыров.
«Недавно я опубликовал видео, в котором наше подразделение под руководством Руслана Геремеева отбило здание администрации Мариуполя и водрузило на него флаг Чеченской Республики. К сожалению, в ходе дальнейших боев за город Руслан Геремеев получил ранение и попал в госпиталь», — написал глава Чеченской Республики, а затем отметил, что Геремеев уже идет на поправку.
Руслан Геремеев, по данным СМИ, является одним из предполагаемых организаторов убийства политика Бориса Немцова. Оппозиционер был расстрелян 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту недалеко от Кремля. Убийца шесть раз выстрелил в спину и голову бывшего вице-премьера правительства РФ.
Геремеев после гибели политика вернулся в Грозный с предполагаемым киллером и вскоре покинул страну под видом конюха Рамзана Кадырова. В СК отказались от предъявления ему обвинений и назвали организатором убийства его водителя.