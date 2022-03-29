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Пушилин допустил рассмотрение вопроса о вхождении ДНР в состав России

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Власти Донецкой народной республики могут изучить вопрос о вхождении в состав России. Об этом 29 марта сообщает штаб территориальной обороны со ссылкой на главу ДНР Дениса Пушилина.

«ДНР рассмотрит вопрос о вхождении в состав РФ после освобождения всей республики, заявил глава ДНР Денис Пушилин», — гласит сообщение в телеграм-канале штаба.

Ранее о возможном проведении референдума по вхождению в состав России сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. Однако он подчеркнул, что это его «личное мнение», никаких действий по этому вопросу сейчас не предпринимается.

Как писала «Фонтанка», президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля.

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