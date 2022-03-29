Пушилин допустил рассмотрение вопроса о вхождении ДНР в состав России

Власти Донецкой народной республики могут изучить вопрос о вхождении в состав России. Об этом 29 марта сообщает штаб территориальной обороны со ссылкой на главу ДНР Дениса Пушилина.



«ДНР рассмотрит вопрос о вхождении в состав РФ после освобождения всей республики, заявил глава ДНР Денис Пушилин», — гласит сообщение в телеграм-канале штаба.



Ранее о возможном проведении референдума по вхождению в состав России сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. Однако он подчеркнул, что это его «личное мнение», никаких действий по этому вопросу сейчас не предпринимается.

