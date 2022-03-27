Глава ЛНР анонсировал референдум о вхождении в состав России

Референдум о вхождении в состав России может пройти в ЛНР в ближайшее время, передает 27 марта ТАСС заявление Пасечника.



«Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум, на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в РФ. Я почему-то уверен, что это именно так и будет», — сообщил глава ЛНР.

Российские официальные лица пока не комментировали эту инициативу.



Как писала «Фонтанка», президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля.

