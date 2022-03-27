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Глава ЛНР анонсировал референдум о вхождении в состав России

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что в ближайшее время в республике может пройти референдум на тему вступления ЛНР в состав России.

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Референдум о вхождении в состав России может пройти в ЛНР в ближайшее время, передает 27 марта ТАСС заявление Пасечника.

«Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум, на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в РФ. Я почему-то уверен, что это именно так и будет», — сообщил глава ЛНР.

Российские официальные лица пока не комментировали эту инициативу.

Как писала «Фонтанка», президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля.

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Комментарии (76)

267188598
А Харьков, Киев, Днепропетровск, Одесса - русские города и никто их никогда не отберёт больше.
267188598
Заводы в Питере исчезали в 90-х, с помощью сша и Европы. Сейчас такого нет. И не надо врать из бункера. Сидите в своём фейкютюбе и дальше.
Danik
Чего мелочиться? Нужен Харьков и Днепропетровск. Шахт итак полно. В вот заводов даже в Питере все меньше и меньше. Исчезают заводы в городе почему-то. Может чтобы резерв был?
А там гиганты,типа Южмаша.
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