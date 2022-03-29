«Россграм»: Как ничего не дать пользователям, но привлечь внимание

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





Будем честны, пока эта история и близко не похожа на серьезный бизнес: сайт сверстан на коленке, отмечают обитатели Рунета, домен зарегистрирован недавно, фирма-оператор сайта сдает в налоговую нулевую отчетность, со сроками запуска случилась неразбериха, а показанный пользователям прототип, многие из них назвали сырым. «Фонтанка» собрала все, что известно о русской идее импортозамещения с петербургскими корнями.

«Сокурсник Дурова»

Сооснователями проекта «Россграм» стали петербургский digital-маркетолог Александр Зобов и предприниматель Кирилл Филимонов. Зобов называет себя digital-маркетологом с 15-летним опытом, специалистом по контекстной и медийной рекламе, единственным на текущий момент в России сертифицированным специалистом по Microsoft Advertising (Bing Ads).



«Еще будучи студентом, я создал свой первый коммерческий проект и продавал через свой сайт CD-диски с уникальными mp3 записями по изучению языков по всей России», - пишет он в собственном обширном профайле.

По словам Зобова, в самом начале карьеры он создавал сайты для мероприятия Олега Тинькова, петербургского штаба «Единой России», сотрудничал с компанией Microsoft, хостинг-провайдером RU-CENTER, Никитой Халявиным, создателем соцсети «Профессионалы» (сайт временно не работает), которую Зобов называет русскоязычным аналогом Linkedin.



Фото: фрагмент скриншота страницы Александра Зобова / vk.com Фото: фрагмент скриншота страницы Александра Зобова / vk.com Поделиться Поделиться





В 2008-2009 годах Зобов давал комментарии «Деловому Петербургу», как соучредитель агентства виртуальной недвижимости DomainBrokers.ru (сейчас отсылает на сайт регистратора доменных имён “РЕГ.РУ” - Прим. ред.) и IT–директор ООО «Брендинговое агентство «САН» (ликвидировано в 20211 году). Потом, судя по всему, в его медиапортфолио случился долгий перерыв. Зобов вернулся на страницы и радиоволны петербугских СМИ в 2020 году руководителем PR-отдела в тренинговом центре «Мастер-класс» и ведущим специалистом по контекстной рекламе лондонского рекламного агентства.



Опыт Зобова в области рекламы и маркетинга виден невооруженным глазом. Стоило ему назвать себя сокурсником основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова, внимание ему и его новому проекту было обеспечено. «Россграм» за две недели набрал 77 тыс. подписчиков «Вконтакте» и 144 тысячи в «Телеграме».

«Отец Павла был моим научным руководителем на классической кафедре филфака СПбГУ», - пишет Зобов. Однако информацию об их совместном обучении уже опровергли телеграм-канал «Код Дурова» и директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков в разговоре с РИА Новости.

Биография бизнес-партнера Зобова, петербуржца Кирилла Филимонова, расписана гораздо менее подробно. Будущим пользователям отечественной соцсети его представляют как ее коммерческого директора, предпринимателя с 10-летним стажем, основателя сети футбольных школ «Реальный футбол» для детей от 3 до 10 лет, насчитывающей шесть филиалов в Петербурге.

Что касается бизнес-потенциала обоих участников, по данным СПАРК, Зобову в прошлом принадлежало четыре компании, которые сейчас ликвидированы. Также у него есть действующее ИП. В начале марта операции по одному из его счетов заморозила ФНС за неуплату налогов, сборов или пени.



Филимонову принадлежит 50% компании «ЕЦС», которая занимается страхованием. Однако фирма не подает особых признаков финансовой деятельности.



Бизнес

Сайт Rossgram. ru был создан 14 марта на бесплатном конструкторе Creatium. Это кое-что говорит о степени серьезности проекта и его бюджете. Очевидно, все происходило в спешке, раз даже в биографии «сокурсника Дурова» осталась орфографическая ошибка. 15 марта Зобов разместил объявление о поиске опытных программистов для проекта с пометкой «ЗП обсуждается индивидуально». Поиск на hh.ru и государственном Trudvsem.ru по слову «Россграм» объявлений не выдает.

Оператором сайта выступает петербургское ООО «Русская Италия», гендиректором которого является Филимонов. По данным СПАРК, компания зарегистрирована аж в 2009 году, в ней работает в среднем один человек, а основной вид ее деятельности - турагенство. Смущает и то, что в налоговую фирма сдает нулевую отчетность. Чем она в действительности занимается - непонятно.

Компания принадлежит четырем предпринимательницам: Ольге Савиной (40%), Светлане Газаевой (20%), Евгении Золотухиной (20%), Виктории Савиной (20%). Для всех это единственный бизнес-актив.



Золотухина также была соучредителем нескольких региональных организаций, в том числе Общества православных врачей Петербурга имени святителя Луки Войно-Ясенецкого, АНО "Дом милосердия" и Прихода храма Державной иконы Божией Матери на проспекте Культуры (настоятель - Сергий Филимонов). Церковь находится по адресу проспект Культуры д. 4, к. 3, «Русская Италия» зарегистрирована по тому же адресу, только с литерой А.

Мошенники

Сайт «Россграма» собирает информацию о данных потенциальных пользователей приложения, чтобы сообщить им первым о запуске. Сначала это было имя и почта, потом обязательным стал номер мобильного телефона. Пользователи забеспокоились о том, куда попадают их данные, после того как запуск для партнеров 28 марта, как писали СМИ, запланированный на 12:40, не случился. В ожидании какой-либо официальной информации в чате «Россграма» на 400 человек участники стали обмениваться ссылками на русскоязычное приложение-конкурента - Limbiko, у которого есть beta-версия.

«Мы обрабатываем все заявки от пользователей и партнеров на раннее участие, оставленные на сайте Rossgram. ru. Вы получите приглашение, как только очередь дойдет до вас. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, ВСЕ ОПОВЕЩЕНИЯ И ПРИГЛАШЕНИЯ НА РАННЕЕ УЧАСТИЕ, КОТОРЫЕ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ СЕЙЧАС ИЛИ ПОЛУЧИТЕ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ - ОТ МОШЕННИКОВ. Сейчас мы не отправляем рассылок», - сообщил 27 марта официальный телеграм-канал «Росграмма». Остается вопрос, как у мошенников может оказаться доступ к тем адресам, которые оставили пользователи.



Другие получали сообщения якобы от бота «Россграма» с предложением «забронировать уникальный никнейм». «У нас нет ботов в Telegram. Эти сообщения рассылаем не мы», - предупредили в официальном канале проекта и попросили пожаловаться на мошенников.

За несколько дней до этого в Google Play появилось одноименное приложение для Android, которое оказалось фейковым. При входе в него на главном экране, без вариантов перехода в другое окно, сообщалось о лотерее с якобы выигрышем 3060 долларов. Для вывода выигрыша приложение просило ввести реквизиты для перевода, а когда перевести якобы не получалось, запрашивало данные банковской карты. На момент разоблачения обмана, приложение скачали более 10 тыс. раз.

Прототип

После несостоявшегося запуска «Россграм» 28 марта анонсировал «распаковку партнер-релиза». Пользователям пообещали в 21:00 показать полноценно работающий прототип приложения. В обозначенное время в соцсетях проекта появилось 4-минутное видео. На нем Александр Зобов на фоне логотипа проекта (чего-то среднего между Pinterest и Beats Electronics) приветствует всех, а далее в формате записи экрана комментирует совершаемые с приложением манипуляции.



Функционал и дизайн до неприличия похож на Инстаграм, однако несколько отличий все же есть. Приложение позволяет загружать видео по ссылкам со сторонних ресурсов, в том числе с Youtube, и у него несколько отличается дизайн сторис. Авторы идеи планируют добавить дополнительные инструменты монетизации для пользователей - платный доступ к контенту, возможность краудфандинга, реферальную программу и другие опции. При загрузке публикации видно, что приложение предлагает установить цену контента, причем в долларах. Как работает эта функция, на видео не показали, однако некоторым зрителям этого было достаточно, что упрекнуть создателей в отсутствии поднятого ими на знамя патриотизма.



Фото: скриншот приложения telegram Фото: скриншот приложения telegram Фото: скриншот приложения telegram Поделиться Поделиться





Профессионалы разглядели еще одну деталь. Интерфейс «Россграма» очень похож на на тот, что предлагает PHP-скрипт PixelPhoto, отмечают пользователи vc.ru. На основе движка можно создать собственное приложение для обмена фото-и видеоконтентом. Лицензию на использование скрипта можно купить за 69 долларов. Он позволяет публиковать посты, взаимодействовать с лентой, комментировать материалы, постить сторис и совершать другие действия, например, писать в личные сообщения и использовать фильтры. Возможно, они также появятся в «Россграме». Опубликованная вчера презентация его возможностей резко обрывается.

«Фонтанка» попросила Александра Зобова ответить на несколько вопросов про «Россграм» и прокомментировать критику в адрес сервиса. Сообщение помечено, как прочитанное, но ответ не поступил.

По известному редакции мобильному телефону компании «Русская Италия» ответила соучредительница Виктория Савина. Она сообщила, что вышла из состава учредителей компании и сейчас никакого отношения к ней не имеет. Свежая выписка из ЕГРЮЛ это опровергает. Так или иначе, Савина не смогла рассказать что-либо про «Россграм».

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру».

