СК: В России накопились долги по зарплате на 12 млрд рублей. Среди лидеров — Петербург

Задолженность предприятий перед работниками в России на 1 марта превышает 12 млрд рублей. Такие цифры были озвучены на совещании, которое провел 29 марта глава СКР Александр Бастрыкин.
Самые значительные долги образовались в Московском регионе и Башкирии. Далее следуют Петербург, Красноярский край, Самарская и Саратовская области.
В 2021 году следователями по фактам невыплаты зарплаты было передано в суд 762 дела, еще 783 прекращены в связи с полным погашением долга. Обвиняемые возместили 3 миллиарда 877 миллионов рублей (80% от суммы ущерба).
Бастрыкин поручил главам подразделений ведомства взять под контроль расследование таких уголовных дел и «принять действенные меры к оперативному погашению задолженности», в том числе путем ареста имущества неплательщиков.
Затронули и тему ухода с рынка иностранных компаний. «Глава ведомства подчеркнул, что в условиях ухода с отечественного рынка ряда западных компаний необходимо обеспечить сохранность рабочих мест для тех, кто находится в зоне риска, проследить за начислением работникам всех причитающихся выплат, а также не допустить злоупотреблений и нецелевого использования средств при освоении дотаций, направляемых государством на программы занятости населения», — сказано в сообщении пресс-службы СК.