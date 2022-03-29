СК: В России накопились долги по зарплате на 12 млрд рублей. Среди лидеров — Петербург

Задолженность предприятий перед работниками в России на 1 марта превышает 12 млрд рублей. Такие цифры были озвучены на совещании, которое провел 29 марта глава СКР Александр Бастрыкин.



Самые значительные долги образовались в Московском регионе и Башкирии. Далее следуют Петербург, Красноярский край, Самарская и Саратовская области.



В 2021 году следователями по фактам невыплаты зарплаты было передано в суд 762 дела, еще 783 прекращены в связи с полным погашением долга. Обвиняемые возместили 3 миллиарда 877 миллионов рублей (80% от суммы ущерба).

