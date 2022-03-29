Польша решила запретить импорт угля из России

Польша запретит импорт угля из России из-за ситуации на Украине, соответствующий законопроект уже разработан правительством. Об этом 29 марта заявил пресс-секретарь кабмина Петр Мюллер.
«Исходя из того, что мы видим пассивность Евросовета в принятии дальнейших санкций, мы пробуем принять такие решения, которые позволяют ссылаться на вопросы безопасности. Мы пошли на шаг далее и предложили правила, которые блокируют на уровне страны импорт угля из России», — сказал он (цитата по РИА Новости).
Мюллер отметил, что это решение может привести к проблемам, однако Польша «не может дальше ждать».
Ранее официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что ЕС будет зависеть от поставок российских энергоресурсов минимум до 2027 года. Лидеры ряда европейских стран, в том числе Германии, говорили о том, что в настоящее время не готовы поддержать введение бойкота на поставки энергоносителей из РФ.