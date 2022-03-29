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Польша решила запретить импорт угля из России

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Польша запретит импорт угля из России из-за ситуации на Украине, соответствующий законопроект уже разработан правительством. Об этом 29 марта заявил пресс-секретарь кабмина Петр Мюллер.

«Исходя из того, что мы видим пассивность Евросовета в принятии дальнейших санкций, мы пробуем принять такие решения, которые позволяют ссылаться на вопросы безопасности. Мы пошли на шаг далее и предложили правила, которые блокируют на уровне страны импорт угля из России», — сказал он (цитата по РИА Новости).

Мюллер отметил, что это решение может привести к проблемам, однако Польша «не может дальше ждать».

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что ЕС будет зависеть от поставок российских энергоресурсов минимум до 2027 года. Лидеры ряда европейских стран, в том числе Германии, говорили о том, что в настоящее время не готовы поддержать введение бойкота на поставки энергоносителей из РФ.

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Комментарии (5)

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Притворились на время страной с экватора
dedmoroz_5e4d8827384c2
нравится, не нравиться, топи своим добром/******, красавица))
dedmoroz_5e4d8827384c2
так они разве импортировали? сколько? у них всегда свой был, к качеству вопрос правда...... в чём новость?
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