Польша решила запретить импорт угля из России

Польша запретит импорт угля из России из-за ситуации на Украине, соответствующий законопроект уже разработан правительством. Об этом 29 марта заявил пресс-секретарь кабмина Петр Мюллер.



«Исходя из того, что мы видим пассивность Евросовета в принятии дальнейших санкций, мы пробуем принять такие решения, которые позволяют ссылаться на вопросы безопасности. Мы пошли на шаг далее и предложили правила, которые блокируют на уровне страны импорт угля из России», — сказал он (цитата по РИА Новости).



Мюллер отметил, что это решение может привести к проблемам, однако Польша «не может дальше ждать».

