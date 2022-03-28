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ЕС будет зависеть от поставок российских энергоресурсов минимум до 2027 года

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Европейский союз сохранит зависимость от поставок российских энергоресурсов минимум до 2027 года. Официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил об этом после саммита с США, где обсуждалось расширение поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз.

«Как мы и говорили в опубликованной ранее программе RePower EU, мы будем зависеть от углеродного топлива из России до 2027 года», — сказал он 28 марта (цитата по ТАСС).

В правительстве ФРГ отметили, что в настоящее время не готовы поддержать введение бойкота на поставки российских энергоносителей, поскольку такое решение повлекло бы за собой серьезные проблемы для Германии.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза могут в течение ближайших двух лет отказаться от газа, поставляемого из России. Он отметил, что Ближний Восток может сыграть большую роль в стремлении ЕС диверсифицировать ресурсы.

28 марта старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин отметил, что США увеличат объемы добычи нефти для удовлетворения внутреннего и мирового спроса.

Россия поставляет в ЕС 40% газа, более 25% нефти и почти 50% угля. В мае Еврокомиссия представит план по постепенному отказу от сырья из РФ к 2027 году.

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Комментарии (13)

Russian Lives Matter
В Европе давно уже идёт процесс перехода от индустриального общества к постиндустриальному. Производства переезжают в более бедные страны, а в Европе процветают компании, которые создают интеллектуальную собственность. По сути, самый ценный ресурс теперь - это образованные мозги, и для их импорта трубы не нужны.
dedmoroz_5e4d8827384c2
какая-то надуманная проблема, или искусственно сами своим европейцам задирают цены - чистят карманы своему населению
dedmoroz_5e4d8827384c2
купил рубли за доллар/евро - заплатил за ресурс в рублях поставщику - получил ресурс в трубе/в танкере ... ужасно сложная такая комбинация ...

в чём проблема рубли купить? что держит и за какое место?
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