ЕС будет зависеть от поставок российских энергоресурсов минимум до 2027 года

Европейский союз сохранит зависимость от поставок российских энергоресурсов минимум до 2027 года. Официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил об этом после саммита с США, где обсуждалось расширение поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз.



«Как мы и говорили в опубликованной ранее программе RePower EU, мы будем зависеть от углеродного топлива из России до 2027 года», — сказал он 28 марта (цитата по ТАСС).



В правительстве ФРГ отметили, что в настоящее время не готовы поддержать введение бойкота на поставки российских энергоносителей, поскольку такое решение повлекло бы за собой серьезные проблемы для Германии.

