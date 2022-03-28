ЕС будет зависеть от поставок российских энергоресурсов минимум до 2027 года

Европейский союз сохранит зависимость от поставок российских энергоресурсов минимум до 2027 года. Официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил об этом после саммита с США, где обсуждалось расширение поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз.
«Как мы и говорили в опубликованной ранее программе RePower EU, мы будем зависеть от углеродного топлива из России до 2027 года», — сказал он 28 марта (цитата по ТАСС).
В правительстве ФРГ отметили, что в настоящее время не готовы поддержать введение бойкота на поставки российских энергоносителей, поскольку такое решение повлекло бы за собой серьезные проблемы для Германии.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза могут в течение ближайших двух лет отказаться от газа, поставляемого из России. Он отметил, что Ближний Восток может сыграть большую роль в стремлении ЕС диверсифицировать ресурсы.
28 марта старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин отметил, что США увеличат объемы добычи нефти для удовлетворения внутреннего и мирового спроса.
Россия поставляет в ЕС 40% газа, более 25% нефти и почти 50% угля. В мае Еврокомиссия представит план по постепенному отказу от сырья из РФ к 2027 году.