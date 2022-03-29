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Финская сеть ресторанов быстрого питания Hesburger уходит из России и Белоруссии

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Финская сеть ресторанов быстрого питания Hesburger планирует закрыть все свои точки в России и Белоруссии. Генеральный директор Кари Салмела заявил, что свернуть бизнес в двух странах компания собирается к лету.

«Более медленный график закрытия связан с тем, что нам пришлось задуматься о безопасности местного персонала, если мы закроем наши точки без переговоров. Мы также с беспокойством следили за дебатами о национализации», — гласит сообщение, опубликованное на сайте фирмы 29 марта.

Сегодня в России размещено 38 ресторанов Hesburger, в Белоруссии таких всего четыре. По данным карт Google, на территории Петербурга находятся 11 точек сети.

Hesburger — финская сеть ресторанов быстрого питания с центральным офисом в Турку. На местном рынке продукция компании более популярна, чем McDonald’s. Согласно данным из открытых источников, всего фирма располагает более чем 400 заведениями по всему миру.

Ранее работу в России приостановила компания McDonald’s. Хотя закрытие дверей ресторанов анонсировали на 14 марта, в этот день все еще можно было делать и получать заказы.

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Комментарии (9)

Daster
А что такая сеть была, надо же?
dimas062
Ураааа!!!! Наконец-то они свои вентиляторы в колодце выключат!
Ник Приносящий Счастье
Смотришь так - все кто работал в РФ по сути вражины
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