Финская сеть ресторанов быстрого питания Hesburger уходит из России и Белоруссии

Финская сеть ресторанов быстрого питания Hesburger планирует закрыть все свои точки в России и Белоруссии. Генеральный директор Кари Салмела заявил, что свернуть бизнес в двух странах компания собирается к лету.
«Более медленный график закрытия связан с тем, что нам пришлось задуматься о безопасности местного персонала, если мы закроем наши точки без переговоров. Мы также с беспокойством следили за дебатами о национализации», — гласит сообщение, опубликованное на сайте фирмы 29 марта.
Сегодня в России размещено 38 ресторанов Hesburger, в Белоруссии таких всего четыре. По данным карт Google, на территории Петербурга находятся 11 точек сети.
Hesburger — финская сеть ресторанов быстрого питания с центральным офисом в Турку. На местном рынке продукция компании более популярна, чем McDonald’s. Согласно данным из открытых источников, всего фирма располагает более чем 400 заведениями по всему миру.
Ранее работу в России приостановила компания McDonald’s. Хотя закрытие дверей ресторанов анонсировали на 14 марта, в этот день все еще можно было делать и получать заказы.