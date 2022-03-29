Финская сеть ресторанов быстрого питания Hesburger уходит из России и Белоруссии

Финская сеть ресторанов быстрого питания Hesburger планирует закрыть все свои точки в России и Белоруссии. Генеральный директор Кари Салмела заявил, что свернуть бизнес в двух странах компания собирается к лету.



«Более медленный график закрытия связан с тем, что нам пришлось задуматься о безопасности местного персонала, если мы закроем наши точки без переговоров. Мы также с беспокойством следили за дебатами о национализации», — гласит сообщение, опубликованное на сайте фирмы 29 марта.



Сегодня в России размещено 38 ресторанов Hesburger, в Белоруссии таких всего четыре. По данным карт Google, на территории Петербурга находятся 11 точек сети.

