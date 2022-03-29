Приставы вернули домой пса Кешу, которого петербурженка приютила и не хотела отдавать хозяйке

Судебным приставам Московского районного отдела ГУФССП России по Петербургу поступил необычный исполнительный лист — о передаче собаки от одной пенсионерки другой, сообщает 29 марта пресс-служба управления. Прошлой весной пожилая петербурженка почувствовала себя плохо и попросила свою подругу — бывшую соседку по лестничной площадке — приютить у себя ее пса Кешу, пока она не выздоровеет. Та отвезла питомца на дачу, и в итоге пес прожил у новой хозяйки почти год.
Когда пенсионерка поправилась, то попросила вернуть пса, но подруга запретила ей даже встретиться с Кешей. Женщина пошла в суд, и тот встал на ее сторону, постановив вернуть пса владелице.
Судебный пристав уведомил должницу о возбуждении исполнительного производства. Женщина заверила, что готова передать пса в любой момент. Назначили дату и время, и пристав прибыл по адресу должницы. Та уже приготовила Кешу и его многочисленные вещи: корм, одежду, миски. Пристав отвез женщину и пса к дому ее бывшей соседки, составил акт, и Кешу вернули законной владелице вместе с документами. Для одинокой пенсионерки этот момент был долгожданным, добавляют в ведомстве.