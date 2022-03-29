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«Мужское государство»* включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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Движение «Мужское государство»* (признано экстремистской организацией в России — Прим. ред.) включено в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Информация об этом опубликована на сайте регулятора 29 марта.

Фото: Росфинмониторинг
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Напомним, что в октябре 2021 года Нижегородский областной суд признал «Мужское государство»* экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России.

Движение «Мужское государство» было создано в 2016 году Владиславом Поздняковым. В основе идеологии объединения лежат идеи национализма, патриархата и расизма.

*Запрещенная в России экстремистская организация.

Фото: Росфинмониторинг

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Комментарии (1)

Чёрт Опасный
Вот чего не могу понять в этом стендапе - с какой из сторон клоуны смешнее?
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