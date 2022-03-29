«Мужское государство»* включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Движение «Мужское государство»* (признано экстремистской организацией в России — Прим. ред.) включено в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Информация об этом опубликована на сайте регулятора 29 марта.

Напомним, что в октябре 2021 года Нижегородский областной суд признал «Мужское государство»* экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России.



Движение «Мужское государство» было создано в 2016 году Владиславом Поздняковым. В основе идеологии объединения лежат идеи национализма, патриархата и расизма.

