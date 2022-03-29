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Минцифры: Тарифы на сотовую связь в России не будут превышать уровня инфляции

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Тарифы на сотовую связь в России не будут расти выше уровня инфляции в стране. Минцифры РФ совместно с федеральной антимонопольной службой будут контролировать повышение цен, заявили в ведомстве.

«Услуги связи в России — одни из самых низких по стоимости в мире. Россия входит в топ-3 стран по доступности мобильного Интернета для населения и в число лидеров по проникновению широкополосного доступа в Интернет на основе оптоволоконных сетей», — гласит запись, опубликованная в Telegram-канале министерства 29 марта.

Накануне «Фонтанка» писала, что Минцифры рекомендовало операторам мобильной связи «исключить неограниченное потребление трафика», в том числе ввести ограничения на безлимитных тарифах и «сбалансировать объемы потребляемого трафика» абонентами в рамках тарифных планов.

В ведомстве объяснили, что ежегодно интернет-трафик мобильных операторов в России растет более чем на 50 %. Однако из-за дефицита оборудования в условиях санкций у операторов могут возникнут сложности в сохранении такого темпа развития. Новые рекомендации призваны равномерно распределить нагрузку на сети.

Отметим, к осени 2020 года сотовые операторы в России начали отказываться от безлимитных тарифов и опций. По мнению аналитиков, это происходило потому, что они стали невыгодны для телекоммуникационных компаний.

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Комментарии (5)

Leo.S
Царские забавы все дороже...
Андрей_спб
а инфляцию будут брать реальную или публикуемую?
262090021
хах это уже проходили, цена +20%, масса продукта -20%
так и тут условный тариф "Улыбаемся и машем" +20% число мегабайт в нем -20%
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