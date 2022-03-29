Минцифры: Тарифы на сотовую связь в России не будут превышать уровня инфляции

Тарифы на сотовую связь в России не будут расти выше уровня инфляции в стране. Минцифры РФ совместно с федеральной антимонопольной службой будут контролировать повышение цен, заявили в ведомстве.



«Услуги связи в России — одни из самых низких по стоимости в мире. Россия входит в топ-3 стран по доступности мобильного Интернета для населения и в число лидеров по проникновению широкополосного доступа в Интернет на основе оптоволоконных сетей», — гласит запись, опубликованная в Telegram-канале министерства 29 марта.

