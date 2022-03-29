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Министр обороны заявил, что весенних призывников не будут отправлять в горячие точки

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что призванных этой весной срочников не будут отправлять «ни в какие горячие точки». Предстоящий призыв он прокомментировал на селекторном совещании 29 марта.

«Все военнослужащие весеннего призыва прошлого года по истечении срока службы будут уволены в запас и отправлены к местам проживания», — добавил министр обороны.

По словам Шойгу, весной на военную службу отправят 134,5 тыс. человек — меньше, чем в прошлом году. Новобранцев начнут отправлять к местам прохождения службы в мае.

На этом же совещании Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа специальной операции на территории Украины выполнены.

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Комментарии (8)

Leo.S
Нет оснований недоверять
Главный спец по технике консервации
Какие точки?! Всех на спецоперацыю!
Ырыс
Значит, в Украину.
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