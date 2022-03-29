Министр обороны заявил, что весенних призывников не будут отправлять в горячие точки

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что призванных этой весной срочников не будут отправлять «ни в какие горячие точки». Предстоящий призыв он прокомментировал на селекторном совещании 29 марта.



«Все военнослужащие весеннего призыва прошлого года по истечении срока службы будут уволены в запас и отправлены к местам проживания», — добавил министр обороны.



По словам Шойгу, весной на военную службу отправят 134,5 тыс. человек — меньше, чем в прошлом году. Новобранцев начнут отправлять к местам прохождения службы в мае.

