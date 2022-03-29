Петербургская сеть ресторанов рассказала о резком росте продаж после закрытия «Макдоналдса»

По словам Свидовского, в некоторых ресторанах сети продажи выросли на
А вот у ресторанов в торговых центрах, по словам бизнесмена, поток не вырос. Из-за ухода ряда якорных арендаторов трафик ТЦ упал, но переток клиентов от закрывшегося «Макдоналдса» позволил выйти в ноль.
Чтобы справиться с дополнительным потоком клиентов, «Теремок» набирает новый персонал и усиливает смены. Но всплеска на рынке труда из-за закрытия иностранных сетей пока не произошло. «Это означает, что компании взяли паузу», — считает Виталий Свидовский.
Ранее «Фонтанка» писала, что «Теремок» хочет установить свои фуд-траки возле закрывшихся ресторанов «Макдоналдс» в Петербурге.