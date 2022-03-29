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Петербургская сеть ресторанов рассказала о резком росте продаж после закрытия «Макдоналдса»

Петербургские предприятия общественного питания получили резкий рост продаж после приостановки работы ресторанов «Макдоналдс». Об этом 29 марта рассказал журналистам совладелец сети «Теремок» Виталий Свидовский.

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По словам Свидовского, в некоторых ресторанах сети продажи выросли на 10–15 %. «Макдоналдс» ушел с рынка, и эти гости перераспределились. К «Буше» тоже пришли «10–15 %, такое же увеличение у KFC, «Бургер Кинга», — пояснил он.

А вот у ресторанов в торговых центрах, по словам бизнесмена, поток не вырос. Из-за ухода ряда якорных арендаторов трафик ТЦ упал, но переток клиентов от закрывшегося «Макдоналдса» позволил выйти в ноль.

Чтобы справиться с дополнительным потоком клиентов, «Теремок» набирает новый персонал и усиливает смены. Но всплеска на рынке труда из-за закрытия иностранных сетей пока не произошло. «Это означает, что компании взяли паузу», — считает Виталий Свидовский.

Ранее «Фонтанка» писала, что «Теремок» хочет установить свои фуд-траки возле закрывшихся ресторанов «Макдоналдс» в Петербурге.

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Комментарии (28)

Buka
Теремок давно так цены поднял, что лучше поесть в обычном ресторане.
AlBerkut
Ну ИМХО Теремок не совсем фаст-фуд, у них заказы (блины таки точно) готовятся после заказа, а не заранее и не лежат готовые в ожидании покупателя.
Хотя слово 'ресторан' рядом с названием мака или теремка эт конечно улыбку вызывает😂
Михаил Петров-Водкин
Наверное, начали сахаром, крупами и макаронами торговать.
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