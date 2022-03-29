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Раздавший взяток на 388 млн строитель «Крестов» официально добропорядочен. С него сняли судимость

Смольнинский райсуд Петербурга отменил условный срок директору компании «Петроинвест» Руслану Хамхокову. Судимость с признавшего взятки и злоупотребления сняли досрочно.

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О новом статусе Хамхокова 29 марта сообщает объединённая пресс-служба судов. Три года назад его приговорили к пяти годам условно с аналогичным испытательным сроком за злоупотребление полномочиями на 58 млн и дачу взяток в размере 388 млн рублей сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний.

Снять судимость Хамхоков попросил в декабре прошлого года. Он указал, что отбыл более половины срока, загладил вред, ведёт добропорядочный образ жизни, по-прежнему возглавляет «Петроинвест» и возвращаться на скользкую дорожку не планирует.

В качестве условно осуждённого проявил себя образцово: исправно отмечался, чтил УК и КоАП, демонстрировал позитивные деловые и личностные качества. Дополнительным плюсом стали семь госнаград за значительный вклад в развитие Петербурга и 20 ведомственных наград. Три из них, в том числе за развитие военного строительства, он получил уже после приговора.

Смольнинский суд снял судимость. Оспорить постановление через горсуд прокуратуре не удалось, сегодня оно вступило в силу.

«Петроинвест» выступал генеральным субподрядчиком при строительстве следственного изолятора «Кресты-2» в Колпино стоимостью 12 млрд рублей. Суд установил, что Хамхоков давал взятки в УФСИН за подписание актов выполненных работ и выдачу максимально возможных авансов.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (15)

Леонтий
Кто откат не несёт тот не работает.Хамхоков сам пусть в своих делах
разбирается,нам какое дело,у нас тут не Европа слава богу.
263836471
Новых успехов Хамхокову Руслану!
vfhbr
В советское время такая статья могла появиться разве что в журнале "Крокодил". А потом было бы продолжение под рубрикой "Меры приняты", где бы написали и про судью, и про гражданина, любившего щедро раздавать взятки.
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