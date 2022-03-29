Раздавший взяток на 388 млн строитель «Крестов» официально добропорядочен. С него сняли судимость

О новом статусе Хамхокова 29 марта сообщает объединённая пресс-служба судов. Три года назад его приговорили к пяти годам условно с аналогичным испытательным сроком за злоупотребление полномочиями на 58 млн и дачу взяток в размере 388 млн рублей сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний.
Снять судимость Хамхоков попросил в декабре прошлого года. Он указал, что отбыл более половины срока, загладил вред, ведёт добропорядочный образ жизни, по-прежнему возглавляет «Петроинвест» и возвращаться на скользкую дорожку не планирует.
В качестве условно осуждённого проявил себя образцово: исправно отмечался, чтил УК и КоАП, демонстрировал позитивные деловые и личностные качества. Дополнительным плюсом стали семь госнаград за значительный вклад в развитие Петербурга и 20 ведомственных наград. Три из них, в том числе за развитие военного строительства, он получил уже после приговора.
Смольнинский суд снял судимость. Оспорить постановление через горсуд прокуратуре не удалось, сегодня оно вступило в силу.
«Петроинвест» выступал генеральным субподрядчиком при строительстве следственного изолятора «Кресты-2» в Колпино стоимостью 12 млрд рублей. Суд установил, что Хамхоков давал взятки в УФСИН за подписание актов выполненных работ и выдачу максимально возможных авансов.