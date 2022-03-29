Раздавший взяток на 388 млн строитель «Крестов» официально добропорядочен. С него сняли судимость

О новом статусе Хамхокова 29 марта сообщает объединённая пресс-служба судов. Три года назад его приговорили к пяти годам условно с аналогичным испытательным сроком за злоупотребление полномочиями на 58 млн и дачу взяток в размере 388 млн рублей сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний.



Снять судимость Хамхоков попросил в декабре прошлого года. Он указал, что отбыл более половины срока, загладил вред, ведёт добропорядочный образ жизни, по-прежнему возглавляет «Петроинвест» и возвращаться на скользкую дорожку не планирует.