Правительство РФ решило отменить повышенные пени за просрочку платежей по ЖКУ

«По Жилищному кодексу величина пени за неполное и несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги определяется с учетом ключевой ставки ЦБ на день фактической оплаты», — напомнили в ведомстве 29 марта.



Отмечается, что пени начисляются с 31 дня просрочки. Сумма составляет 1/300 ставки рефинансирования от суммы долга за каждый день. При действующей ставке ЦБ РФ в 20 % максимальная величина пени была бы несоразмерной платежам граждан за ЖКУ, поэтому для расчета будут использовать значение ставки, которое действовало до повышения.