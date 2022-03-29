Правительство РФ решило отменить повышенные пени за просрочку платежей по ЖКУ

«По Жилищному кодексу величина пени за неполное и несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги определяется с учетом ключевой ставки ЦБ на день фактической оплаты», — напомнили в ведомстве 29 марта.
Отмечается, что пени начисляются с 31 дня просрочки. Сумма составляет 1/300 ставки рефинансирования от суммы долга за каждый день. При действующей ставке ЦБ РФ в
Ранее «Фонтанка» писала, что депутаты Госдумы предложили освободить многодетные семьи более чем с тремя детьми от оплаты ЖКУ, а людям старше 65 лет — субсидировать