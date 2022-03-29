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Правительство РФ решило отменить повышенные пени за просрочку платежей по ЖКУ

Правительство РФ решило отвязать расчет пеней и штрафов за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг от годовой ключевой ставки Банка России, выросшей до 20 %. В 2022 году за основу будет браться ставка в 9,5 % годовых, передает Минстрой.

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«По Жилищному кодексу величина пени за неполное и несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги определяется с учетом ключевой ставки ЦБ на день фактической оплаты», — напомнили в ведомстве 29 марта.

Отмечается, что пени начисляются с 31 дня просрочки. Сумма составляет 1/300 ставки рефинансирования от суммы долга за каждый день. При действующей ставке ЦБ РФ в 20 % максимальная величина пени была бы несоразмерной платежам граждан за ЖКУ, поэтому для расчета будут использовать значение ставки, которое действовало до повышения.

Ранее «Фонтанка» писала, что депутаты Госдумы предложили освободить многодетные семьи более чем с тремя детьми от оплаты ЖКУ, а людям старше 65 лет — субсидировать 70 %. Также предлагается отменить комиссию банков при оплате коммуналки для граждан и ограничить ее до 0,1 % для УК. Семьям, в которых есть безработные, хотят предоставлять субсидии на оплату ЖКУ.

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Комментарии (6)

Leo.S
Ну все для народа, полагаю, ожидаем повышения самого ЖКХ кратно?
263836471
А еще оригинально квартплату "не повысили", включив мусор в квитанцию по оплате электроэнергии! Где и без этого уже добавлены капремонт и добровольное страхование!
allyouneedislove
лучше бы налоги бы отменили
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