Многодетные семьи предлагают освободить от оплаты ЖКУ

Депутаты Госдумы предлагают освободить многодетные семьи, имеющие больше трёх детей, от оплаты жилищно-коммунальных услуг, а людям старше 65 лет — субсидировать
По словам зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, данная инициатива входит в комплекс мер поддержки граждан и бизнеса, направленных на рассмотрение в Минстрой. Они сформированы после обсуждений с управляющими компаниями, Общественной палатой РФ, НП «ЖКХ Контроль» и другими представителями отрасли.
Также предлагается отменить комиссию банков при оплате коммуналки для граждан и ограничить её до