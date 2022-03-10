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Многодетные семьи предлагают освободить от оплаты ЖКУ

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Депутаты Госдумы предлагают освободить многодетные семьи, имеющие больше трёх детей, от оплаты жилищно-коммунальных услуг, а людям старше 65 лет — субсидировать 70 %, пишут 10 марта «Известия».

По словам зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, данная инициатива входит в комплекс мер поддержки граждан и бизнеса, направленных на рассмотрение в Минстрой. Они сформированы после обсуждений с управляющими компаниями, Общественной палатой РФ, НП «ЖКХ Контроль» и другими представителями отрасли.

Также предлагается отменить комиссию банков при оплате коммуналки для граждан и ограничить её до 0,1 % для УК. Семьям, в которых есть безработные, хотят предоставлять субсидии на оплату ЖКУ. На период ухудшения экономической ситуации может быть введена отсрочка по уплате налогов для организаций ЖКХ и снижены сами сборы, сообщает издание.

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Комментарии (7)

456345
нафига? есть знакомая, ни дня не работала, ей уже почти 43. восемь детей (!!). Отцов со строек понабрала. Ей и участок, и квартиру, и машины. все дни сидит в игушки играет онлайн... Страшая дочь у нее в 17 родила, по кругу пошел процесс
Leo.S
Дешевый пиар, кубышка долго не протянет.
abvgdpopa
кубышки-то надолго хватит?
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