На Варшавской плитка рухнула на голову девушке. Чиновники винят рольставни и ищут ответственных

В районной администрации отметили, что в доме 2016 года постройки нет госсобственности, а управляющая компания сменилась у здания год назад.



«Дом по адресу: Варшавская ул., д. 6, корп. 2, стр. 1, 2016 года постройки, в нем нет государственной собственности. С февраля 2021 года дом находится в управлении ООО «УК Профман». Обрушение плитки произошло над роллер-ставнями, которые пользователь нежилого помещения установил без согласования с КГА и управляющей компанией», — добавили в пресс-службе администрации Московского района.

