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На Варшавской плитка рухнула на голову девушке. Чиновники винят рольставни и ищут ответственных

В Московском районе Петербурга девушка получила удар по голове отвалившейся от дома плиткой. Инцидент на Варшавской, 6/2, попал в объектив видеорегистратора и стал достоянием общественности 28 марта. Судя по кадрам, пострадавшая вполне могла получить сотрясение.

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В районной администрации отметили, что в доме 2016 года постройки нет госсобственности, а управляющая компания сменилась у здания год назад.

«Дом по адресу: Варшавская ул., д. 6, корп. 2, стр. 1, 2016 года постройки, в нем нет государственной собственности. С февраля 2021 года дом находится в управлении ООО «УК Профман». Обрушение плитки произошло над роллер-ставнями, которые пользователь нежилого помещения установил без согласования с КГА и управляющей компанией», — добавили в пресс-службе администрации Московского района.

Чиновники взяли на контроль «расследование несчастного случая», устанавливать причины произошедшего будет УК.

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Комментарии (1)

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Не понимаю, зачем козырек выкладывать кафельной плиткой снизу? Это новый утвержденный проект какой-то или придумки строительной организации? Это же мина замедленного действия. Тоже самое касается и балконов в старом фонде. Они все находятся в аварийном состоянии и древняя многовековая штукатурка осыпается с этой дранки на головы людей. А в зимний период на узких улицах Санкт-Петербурга обойти такие аварийные дома с провисшей дранкой и "сосулями" люди не имеют никакой возможности. Поэтому все несчастные случаи произошедшие из за не правильной и своевременной эксплуатации и ремонта зданий предлагаю оформлять на губернатора Санкт-Петербурга - Беглова. А это вообще новый дом. Хватит строить в городе дома, которые сыпятся спустя несколько лет. Все ругали "Хрущевки", а они стоят уже почти 80 лет и еще простоят столько же. Видел я как сносили одну "хрущевку" блочную. Там кран со щипцами и резаком не мог распилить и отщепить даже одну плиту. Нынешние дома даже от одного "пука" развалится могут
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